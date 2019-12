"Lik mi je platio da samo legnem pored njega i da se mazimo"

Jedan mladić otkrio je kako je počeo da zarađuje velike svote novca prodajući svoje tijelo.

Malo ko može uopšte da zamisli šta prolazi kroz glavu "novim" prostitutkama kada se pripremaju da se suoče sa prvim klijentom. Neke su vjerovatno uzbuđene ili pod tremom, neke se plaše za svoj život.

A što se tiče razloga zbog kojih su počele da se bave tim poslom - oni su različiti, teški, neobični... Posebna priča su muške prostitutke, a jedan od njih ispovijedio se na popularnoj Internet stranici Reddit i otkrio kako je počeo sa prostituisanjem.

"Sjećam se prvog puta. Lik me je kontaktirao na dejting sajtu za homoseksualce. Imao sam 17 godina, iako je pisalo da imam 18. On je imao 60 i kusur. Ponudio mi je 100 dolara da me oralno zadovolji i ja sam odbio", riječi su kojima počinje ispovijest ovog momka.

Umesto toga, tražio je da mu čovjek plati 150 dolara i da ga pusti da gleda porno film... Neznanac je pristao i mladić je otišao kod njega kući.

"Sada, sa 32 godine, razmišljam šta li mi je bilo u glavi... taj lik je mogao da me ubije, mogao je da me siluje, mogao je da mi odere kožu i nosi je kao haljinu! Ipak, ništa od toga se nije dogodilo.

"Nepoznati stariji muškarac mu je pustio porno film i, kada se mladić dovoljno uzbudio, on ga je oralno zadovoljio ("do kraja", kako kaže momak) i dao mu 150 dolara. Počeo je da ide kod njega jednom mjesečno. Šablon je bio isti - porno film, orgazam, novac.

"Kada sam upisao koledž našao sam slične likove. Stari. Debeli. Ružni. Nikad nisam morao da ih dovodim do orgazma, cilj im je bio da ja dođem do vrhunca. Ipak, u najljepšem sjećanju bio je lik koji mi je platio da samo legnem pored njega i da se mazimo. Nije želio ništa drugo osim kontakta sa ljudskim bićem. I rado sam mu to priuštio - za lovu, naravno", zaključuje mladić u ispovijesti.