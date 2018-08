Koje su najveće zablude o seksu

Pomisle li muškarci zaista na seks svakih sedam sekundi, da li veličina stopala krije tajnu, jesu li mladi ljubavnici bolji u krevetu…

Ovakvih i sličnih teorija je zaista mnogo. No, praktično sve su one ništa više nego obična zabluda.

Stopala otkrivaju veličinu penisa

Uvriježeno mišljenje kako su velika stopala znak da muškarac ima i velik "alat" nisu naučno dokazana. Iako gen Hox, odgovoran za razvoj stopala i prstiju, utiče i na razvoj penisa, nema dokaza da su muškarci s većim stopalima obdareniji.

Mlađi su bolji u seksu

Nivo testosterona kod muškaraca najviše je u 18. godini, a nivo estrogena kod žena sredinom 20-ih. Tada je libido najjači, ali to ne znači da su im to i najbolje seksualne godine. Učestalost seksa odgovorna je za vrhunac, a muškarci bez stalne partnerice najviše se seksaju u 30-ima. Muškarci sa stalnom partnericom vrhunac dostižu u 40-ima. Žene se najčešće seksaju u kasnim 20-ima, što znači da muškarci kasnije od njih dožive svoje najbolje seks-godine.

Seks pomaže u mršavljenju

Seks je umjerena vježba, ali ne dovoljna za značajniji gubitak kilograma. Užitak u krevetu u prosjeku traje oko pet minuta, što znači da se tokom te aktivnosti potroši skromnih 25 kalorija.

Momci misle na seks svakih sedam sekundi

Da muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi, praktično je nemoguće. To bi značilo da svaki put kad udahnu pomisle na valjanje među plahtama. Prema tom vjerovanju, jači pol bi na seks pomislio gotovo šest hiljada puta u danu. Istraživanja su to opovrgnula. I ne samo to, polovina njih seksa se ni ne sjeti svaki dan. Ipak, o tome češće razmišljaju nego žene.

Kontracepcijske pilule debljaju

Moderne kontracepcijske pilule sadrže niži nivo hormona nego što su to imale one nekadašnje. U samim začecima pilula je imala visoke nivoe estrogena i progestona, sintetičku verziju progesterona koja može uzrokovati debljanje. Kako današnje pilule imaju malu količinu hormona, rizik od debljanja nije velik.

S godinama testisi se objese

To nije sasvim točno. Oni postaju manji i prazniji jer proizvode manje sperme, a slabi i njihovo okolno mišićno tkivo. Zbog toga može djelovati kao da su spušteniji nego inače. Mišići koji kontrolišu kretanje testisa funkcionišu normalno što znači da je mišljenje da se testisi spuštaju samo mit, prenosi 24sata.hr.