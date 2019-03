Kako izbjeći prijateljsku zonu?

"Prijateljsku zonu" Urban Dictionary definiše kao mjesto u kojem završavaju osobe kada ih zanima neko ko im samo želi biti prijatelj. Nešto poput crne rupe koja te privlači sebi i kada nemaš ni trunku nade da ćete vas dvoje uspjeti.

Postavlja se pitanje da li to zaista mora biti tako, da li osim prijatelja možete biti išta više. Psihoterapeuti su otkrili nekoliko savjeta kako da izađete iz prijateljske zone, a dobra vijest je da ne trebate gubiti nadu.

Iako definicija Urban Dictionaryja označava prijateljsku zonu kao turobnu situaciju u kojoj jedna osoba želi biti u vezi, a druga ne, to nije jedini način definiranja i funkcioniranja prijateljske zone.

Dr. Darcy Sterling, terapeut koji radi s parovima u Nju Jorku, nešto drugačije definše zonu prijatelja.

"Zona prijatelja je kada ste zaljubljeni u svog prijatelja i niste sigurni osjeća li isto", rekla je ona za Men's Health.

Na temelju njene definicije vidi se da ipak postoji prostor za napredak, a na temelju razgovora koje je seksualna terapeutkinja Holly Richmond imala sa svojim klijentima također je dala sličnu definiciju. Mnogi od muškaraca svoju prijateljsku zonu opisuju kao osjećaj te misle da osoba u koju su zaljubljeni ne želi imati s njima njišta osim prijateljstva, ali zapravo pravu istinu ne znaju.

Je li moguće izaći iz prijateljske zone

Možete li ili ne možete izaći iz zone prijatelja u potpunosti zavisi od vrste prijateljske zone u kojoj se nalazite. Ako želite biti više od prijatelja i znate da druga strana ne želi izlaziti s vama, onda je vrijeme da odustanete. Već su vam rekli da nemaju osjećanja prema vama i bilo bi nepošteno da ih prisiljavate na to. Ako vam je neko rekao da nema romatične osjećaje prema vama, onda poštujte njihove granice. Ne flertujete. Ne dirajte ih. Ne činite seksualne aluzije i oslobodite se nerealnih očekivanja.

Ali ako ste u prijateljskoj zoni drugog tipa, gdje želite ljubavnu vezu i sumnjate da i vaš prijatelj osjeća isto, možda postoji mogućnost da iz nje izađete. Ključ je u tome što ne znate šta ta osoba osjeća, tako da postoji mogućnost da i oni osjećaju nešto prema vama, ali da vam to ne mogu reći.

Kako izaći iz prijateljske zone

Ako ste u prijateljskoj zoni, najbolje bi bilo da budete iskreni i pitate svog prijatelja osjeća li on nešto prema vama. Na taj način ćete najlakše shvatiti želi li vaš prijatelj biti s vama u vezi. Direktna komunikacija je najbolji način komuniciranja.

Svakako možete istražiti prijateljeve osjećaje, daje li vam neke skrivene znakove da mu se sviđate ili se raspitajte kod zajedničkih prijatelja. No, to nije ni približno djelotvorno niti pouzdano kao kada ste iskreni. No i tada trebate biti oprezni.

"Žene se uče da budu ljubazne i da budu osobe koje neće povrijediti bilo čija osjećanja. Položaj u kojem žena saznaje da je njen prijatelj zaljubljen u nju može biti stresan za nju. Stoga je veoma bitno postaviti joj pitanje na način koji joj omogućava da bude iskrena", savjetuje psihoterapeutkinja Richmond i preporučuje nježan pristup. Kažite joj i da je sasvim uredu da odgovor bude "ne".

Na taj način će vaš prijatelj znati da neće povrijediti vaše osjećaje i da ne zahtijevate ništa. Suočite se s odgovorom "ne" i poštujte ga.

Kako se nositi s prijateljskom zonom

Pretpostavlja se da postoji mnogo osoba koje su bar jednom u svom životu bile u prijateljskoj zoni te da se mnogo muškaraca suočilo s ovom vrstom odbijanja.

Ako ste jedan od njih, morate zapamtiti da to nije ništa lično te da ako osoba želi i dalje biti vaš prijatelj, to znači samo jedno, da ste joj očito još uvijek veoma važni.

Dajte si vremena i malo se udaljite od te osobe. Tokom te pauze zapitajte se koliko vam je važno da zadržite to prijateljstvo i da li zaista možete biti prijatelj s tom osobom. Bez ogorčenja i mučenja.

Ukoliko to ne možete, onda i nemojte. Budite svjesni da će ovakvi razgovori ponekad uništiti prijateljstvo, no ipak je bolje da znate na čemu ste.

Kako izbjeći biti u ovoj zoni

Najbolji način za izlazak iz prijateljske zone je da nikada i ne budete u njoj. Dakle, kada upoznajete nekoga, odmah recite šta osjećate prema toj osobi kako zbog oklijevanja ne biste bili premješteni u prijateljsku zonu. Nekada je teško otvoreno razgovarati o svojim osjećanjima, jer postajete ranjiviji, ali je to svakako bolje nego da se suočite s prijateljskom zonom.

Kada prvi put upoznate osobu i znate da želite vezu, seks ili sve ono što nije prijateljski, pitajte je je li zainteresirana za izlazak, savjetuju stručnjaci. Ako je odgovor "da" to je bolje za vas, a ako je odgovor "ne" prebolite to i shvatite da je tako najbolje te da ste izbjegli veliki zbrku u svom životu.