Kako da razlikujete pravu ljubav od požude?

Intenzivna seksualna privlačnost itekako može pomutiti zdrav razum i intuiciju čak i kod najrazumnijih ljudi, a razlog tome nalazi se u tome što je požuda izmijenjeno stanje svijesti programirano primarnom potrebom za razmnožavanjem.

U ovoj fazi mozak se ponaša kao da je na drogama, što su pokazale i MRI snimke na kojima je vidljivo kako područje mozga koje je poprimilo ‘svjetliju’ boju (što znači da je postalo aktivno) isto kada ovisnik dobije svoju dozu, kao i kada osoba proživljava intenzivnu požudu.

U ranim fazama veze, kada spolni hormoni divljaju, požuda svoje ‘pogonsko gorivo’ dobiva iz idealizacije i projekcije; u osobi koja vam je ‘napeta’ vidite ono što se nadamo da bi ta osoba mogla biti, a ne kakva ona uistinu jest, zajedno sa svojim manama.

U svojoj knjizi Vodič kroz intuitivno iscjeljenje Dr. Judith Orloff objašnjava razliku između požude i ljubavi, kao i tehnike za poboljšanje seksualnog zdravlja. Čista požuda temelji se isključivo na fizičkoj privlačnosti i imaginacijama, pa nerijetko nestane kada počnemo uočavati da se ispod površine pojavi stvarna osoba.

U ovoj fazi nosimo ‘ružičaste naočale’ i uvjereni smo da osoba koja je objekt naše požude savršena sama po sebi. No, zaljubljenost ne isključuje požudu, štaviše, požuda može dovesti do ljubavi, no pravoj ljubavi, koja se ne temelji na idealizaciji, potrebno je vrijeme kako bismo u potpunosti upoznali drugu osobu. Donosimo nekoliko znakova po kojima ćete moći razlučiti čista strast od ljubavi.

Znakovi požude:

U potpunosti ste fokusirani na izgled i tijelo osobe

Zainteresirani ste za seks, ali ne i vođenje razgovora i komunikaciju

Radije biste odnos zadržali na razini fantazije, nego razglabali o pravim osjećajima

Radije biste osobu napustili odmah nakon seksa, nego prespavali kod nje, mazili se i zajedno dočekali jutro

Ljubavnici ste, ali ne i prijatelji

Znakovi ljubavi:

Osim seksa, želite provesti zajedničko kvalitetno vrijeme

Izgubite se u razgovoru i ne shvaćate da u vašem druženju prolaze sati

Želite iskreno slušati tu osobu, razumjeti njezine osjećaje i želite da bude sretna

On ili ona motivira vas da budete bolja osoba

Želite upoznati njezinu obitelj i prijatelje

Drugi veliki izazov seksualne privlačnosti je naučiti kako ostati koncentrisan i slušati svoju intuiciju u ranim fazama veze. Obzirom na divljanje hormona to i nije najlakša stvar na svijetu, ali je neophodno u donošenju zdravih odluka. Evo i nekoliko savjeta koji će vam pomoći da zadržite zdrav razum i kada vas neko privlači. To ne znači da morate ‘isključiti’ strast, već samo biti malo više svjesni sebe tako da ne upadnete u nevolje.

Negativni osjećaji po pitanju odnosa: