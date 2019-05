Kako da osnažite vezu u pet koraka

Zdrave i srećne veze velikim dijelom se oslanjaju na komunikaciju, donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći da uvijek pronađete zajednički jezik, i da uvijek (čak i onim danima kad jedno drugom idete na živce) imate na umu zašto ste odlučili da kroz život idete zajedno.

Razgovarajte o tome kako vam je prošao dan

Umjesto velikih, dramatičnih gestova i izliva ljubavi koje je teško ponavljati, pokušajte da uspostavite dobre, zdrave navike u vezi. Jedna od najvažnijih je da popričate nakratko kad dođete kući o tome kako ste proveli dan, kako je bilo na poslu. Tih desetak minuta razgovora tokom dana je odlična "prevencija" - kad znate šta se osobi koju volite desilo tokom dana, manja je vjerovatnoća da ćete se posvađati ili naduriti samo zato što nije raspoložena onako kako vi mislite da treba da bude.

Ljubite se otvorenih očiju

To je odličan početak strastvenijeg odnosa. Znate… kad žmurite, lako je izgubiti se u sopstvenim fantazijama, pa se onda desi da poslije nekoliko godina pomislite "ovo nije osoba kakvu sam zamišljao".

Ako nikad niste budni u krevetu u isto vrijeme, smanjujete šanse za vođenje ljubavi, ali i za razgovore koji će vas zbližiti. Imate potpuno drugačije navije? Napravite kompromis, neka jedno od vas ostane budno malo duže, a drugo - legne malo ranije.

Budite spremni na kompromise

Kad život delite sa nekim, kompromisi su dio svakodnevice. Ali, kad pravite kompromise, činite to kako treba. Nemojte pristati da nešto uradite, a onda gunđati i prebacivati to partneru nedeljama.

Kad se osećate loše, recite to

Nemojte držati nezadovoljstvo u sebi. Ako se tako ponašate, sve što možete da očekujete je da to nezadovoljstvo raste, dok ne stigne do tačke pucanja. A ako se to desi, puca i vaša veza. Umjesto toga, kad vam nešto smeta, recite to odmah. To je jedini način da veza opstane.