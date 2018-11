Jeste li spremni za seks na jedno veče?

Kratki odnosi bez mnogo emocija (ili bez emocija uopšte) su sve češća pojava. Takvi odnosi se ne njeguju, ne zadovoljavaju na duže staze, često nisu dobri za emotivno stanje i nerjetko vas nakon njih sačeka osećaj griže savesti. U pitanju je seks na jedno veče i skoro svi se nekada u životu nađu u toj situaciji.



Istraživanja su pokazala da su u današnje vrijeme žene sve spremnije na ovakve "avanturice", za razliku od studije iz 1989. godine u kojoj nijedna žena nije rekla da bi pristala na odnos poput ovog, dok su muškarci itekako bili spremni.

Međutim, to ne znači da ne postoji neki kodeks ponašanja koje bi žene voljele da se u toku te jedne noći ispoštuje.

Ne, ne žele romantične gestove iz filmova Hju Granta, ali ni da se muškarac ponaša sa nepoštovanjem.

Pročitajte pravilnik žena za što bolji seks na jedno veče:

1. Budite samouvjereni

U teoriji, pogledi mogu da se sretnu dok stojite na suprotnim krajevima prostorije pune ljudi. Ono što je važno je da se shvati da želite i mislite isto, a ukoliko vas djevojka pita "Da li želiš da idemo odavde", nikako ne želi da vidi da ste se uplašili, pa zato ni u kom slučaju ne skrećite pogled. Budite samouvjereni, pristojni i otvoreni za sve što slijedi.

Dalje je jednostavno - ukoliko ste se tek upoznali i djevojka pristane (ili ponudi) da ode sa vama, to znači da je svjesna šta slijedi. Poštujte činjenicu da oboje želite samo seks na jedno veče i ne pokušavajte da je zavarate nekim fantazijama.

Ponavljanje nečega patetičnog poput "Samo na jedno veče, zar ne?", će je samo naljutiti, a svoje namere možete da pokažete i na suptilnije načine. Ne pričajte o tome da niste spremni na nešto ozbiljno (niko to ne očekuje) ili o zabavnom izlasku sa društvom od prije neko veče.

Budite u toku sa onim što se tada dešava, jer se verovatno neće ponoviti.

2. Neka bude zabavno

Nemojte da zapravo postavite pitanje: "Da li želiš da odemo kod mene?", jer ćete zbog toga zvučati očajno. Umesto toga, dajte joj dobar razlog zbog kojeg bi ona pošla sa vama, a da to nije seks. To može biti flaša vina ili rijetka kopija CD-a nekog dobrog benda.

Izgovor nije bitan, već da sve bude zabavno i interesantno. I znajte ovo: skoro sve žene će radije otići u "pećinu" muškarca, nego dozvoliti da potpuni stranac ometa njihove oaze mira.

Kada djevojka pristane da ode kod vas kući, stavite joj do znanja gdje se to tačno nalazi, jer će vjerovatno htjeti da pošalje poruku najboljoj drugarici u slučaju da ispadnete psihopata. Kada joj kažete gdje živite, to je znak da niste "manijak", a da to niste rekli direktno.

3. Očekujte neprijatnost

Za razliku od scena u filmovima, male su šanse da ćete do vašeg stana doći skoro goli i imati seks kod ulaznih vrata. Očekujte neprijatnost!

Razbijte to tako što ćete pokrenuti opušteni razgovor dok u isto vrijeme puštate muziku. Pitajte je da li želi nešto da popije. Iznesite grickalice ako imate i nastavite sa ćaskanjem kako bi održali laganu atmosferu.

4. Budite "vrcavi"

Ne obraćajte se ženi tonom kao da razgovarate sa djetetom - budite duhoviti i "vrcavi"! I ne pričajte šale koje zvuče kao unaprijed osmišljene. Kada dođe pravi trenutak, poljubite je i navedite u spavaću sobu - ali neka taj potez bude gladak, a ne kao da se rvete.

Kada dođe do akcije, obavezno stavite zaštitu. Kao što ni vi ne znate koliko je partnera imala žena sa kojom ste u tom trenutku, tako ni ona ne zna za vas, pa je ovako jedino sigurno. Ne čekajte da vas ona pita da stavite kondom, jer je to jednako nepristojno kao i to da ne ponudite da to uradite.

Samo baš nesmotreni ljudi u današnje vrijeme ne koriste kondom, naročito kada su u pitanju kombinacije za jednu noć.

Kada je riječ o samom seksu, ne bi trebalo da vam je potrebno da ona kaže šta treba da radite. Neka bude opušteno i zabavno u granicama onoga što osjetite da je u redu sa njene strane. Ako bude htjela nešto drugo, naglasiće vam.

Utješiće vas činjenica da postoji samo 11 odsto šanse da žena doživi orgazam tokom prvog seksa, tako da nemojte mnogo da se brinete oko toga. Naravno, vaš trud je bitan i važno je da ga uložite, a ako ste raspoloženi, oralni seks je uglavnom dobrodošao.

5. Nakon seksa

Malo maženja nakon seksa je u redu, ali izbjegavajte "jezivo" dodirivanje lica, šaputanje na uvo i pitanja za dalje "planove".

Umjesto toga, ćaskajte. Budite raspoloženi. Ponudite joj majicu dovoljno dugu da joj prekrije pozadinu kako bi mogla da ode do kupatila u komotnijoj varijanti.

Dok je ona u kupatilu, pokupite njenu odjeću s poda (ili plafona), ali nemojte da ih složite i stavite pored vrata, već ih samo prebacite preko neke stolice - nije stvar u emocijama, nego u poštovanju!

6. Jutro poslije

Možda ste mislili da su emocije najjače odmah nakon seksa, ali to je greška - jutro poslije je problem.

Ako vidite da ustaje iz kreveta i oblači, nemojte da je molite da ostane. Ponudite joj kafu i pustite je da ode. Šta god uradili, nikako ne nudite doručak, jer može da pomisli da ste neko ko hoće da se "zakači", ili još gore - očekuje da će ona da isprži jaja.

Ako je budna i dalje leži pored vas, to je možda znak da joj je prijatno, kao i da je raspoložena za "drugu rundu".

Potencirajte jutarnji seks suptilno - ruka oko stomaka ili nježno milovanje grudi je dovoljno, a nikako direktno "zadiranje" u intimne dijelove.

Pomenite kako je super bila prethodna noć, a postarajte se da pored kreveta imate žvake, bombone za osvježavanje daha ili vodu kako ne bi došlo do neprijatnosti usljed jutarnjeg zadaha.

Kada dođe vrijeme za rastajanje, ispratite je do vrata i ako je do sada već niste pitali za broj, sada je vrijeme. Međutim, ukoliko nemate namjeru da je zovete ponovo, onda ovo nikako ne dolazi u obzir, jer je u tom slučaju uzimanje broja nepristojno i bezobrazno.

Broj telefona ili ne, poljubite je, ponovite da ste se fantastično proveli i završite na tome. Vaš posao je gotov.