Filmovi za odrasle mogu probuditi uspavanu strast

Kako biste svoj seksualni život učinili još zabavnijim, stručnjaci preporučuju gledanje filmova za odrasle udvoje.

Gledanje erotskih filmova može da bude dobar način trenutne stimulacije ako ih gledate s partnerom u opuštenoj atmosferi. U vama može da pobudi želju, pogotovo ako je riječ o dugogodišnjim vezama u kojima se kreativnost odavno istrošila ili braku u kojem su mnoge stvari bitnije od seksa.

Takođe, gledanjem filmova za odrasle možete da naučite nove trikove. Niko ne tvrdi da ste loši u krevetu ili da ćete nužno postati porno zvijezda ako pogledate tri naslova škakljivog imena. Međutim, neke stvari će vam biti nove, a ako vam se svide, zašto ih ne biste i sami isprobali? Gledanjem filmova za odrasle možete da saznate nešto novo o sebi: šta vas privlači, uzbuđuje i šta uzbuđuje vašeg partnera. Zapamtite, ovo bi trebalo da bude prijatno iskustvo za vas oboje, prenosi story.rs.

“Zajedničkim gledanjem porno filmova parovi mogu da otkriju nove maštarije, zajedno. Gledanje filmova ili čak čitanje erotike naglas može da pomogne parovima da iskomuniciraju ono što im se dopada ili ne dopada. Može da otvori dijalog i predstavlja početak novog načina na koji razgovarate o seksu, ali i da poveća erotsku povezanost”, savjetuje poznati seksolog i dodaje.

“Pronađite porno film koji će vam se oboma dopasti. Vjerovatno ga nećete pogledati do kraja, ali to nije ni bitno. Uspostavite vezu s partnerom, podijelite svoje maštarije i istražite nove načine uživanja. Pronađite te seksi trenutke s osobom do koje vam je stalo i ubrzo više neće biti važno šta se događa na ekranu”, zaključuje stručnjak.