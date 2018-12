Evo šta muškarcima prođe kroz glavu kada vide golu ženu

Golo žensko tijelo ima hipnotišuću moć nad muškarcima. Kada se žena skine pred njima, zaborave na sve ostalo i žele se samo prepustiti svojim, ali i užicima partnerke. A šta muškarcima zapravo prođe kroz glavu kad ženu vide golu?

Otkrijte kojih 7 misli muškarcu prođu kroz glavu kad ženu vidi golu:

"Ostani kul"

Kada se žena skine pred muškarcem, bez obzira na to koliko su već puta vidjeli taj prizor, sve u njegovom tijelu “podivlja”. Ubrzaju se otkucaji srca, krv se sjuri u prepone, smuše se u glavi pa ne mogu ni trezveno razmišljati. Ali nikako ne žele ostaviti utisak da nikad prije nisu vidjeli golu ženu zbog čega se trude da ostanu kul i pribrani. A zapravo bi najradije počeli da viču od sreće i uzbuđenja.

"Napokon mogu da buljim!"

Kako bi se ponašali civilizovano i primjereno, muškarci će se truditi da ne bulje u ženske grudi u javnosti, naročito ako ih neko može uhvatiti da to rade. U kancelariji, teretani, na plaži trude se da drže kontakt očima tokom razgovora. Međutim, kada se odeća skine, civilizovano ponašanje više im nije prioritet. Sada imaju dopuštenje da bulje do mile volje. I nadaju se da ženama to ne smeta.

"Hm, trebalo je nešto da uradim, zar ne?"

Možda mu se poslovi nagomilavaju, ima nabavku koju mora da obavi ili bilo koji drugu obavezu, ali jednom kada odjeća padne na pod, svi planovi muškarca jednostavno nestanu.

"Pokušaj da izdržiš…"

Muškarci postižu orgazam brže od žena što ne znači samo da moraju dodatno da se potrude nego i da odlože svoje zadovoljstvo na zadovoljstvo žene. Zato, iako bi najradije divlje vodili ljubav, ponekad moraju da vode ljubav u sporijem ritmu uz koji će, barem se tako nadaju, uspjeti da dožive vrhunac u isto vrijeme.

"Kad bih barem znao šta želi da uradim"

"Nemojte se plašiti da nas usmjerite malo. Naš posao mnogo je lakši kada nam date povratnu informaciju. Šapnite nam u uho svoje želje, pomerajte naše ruke gdje želite da budu, preuzmite kontrolu i pokažite nam šta vas uzbuđuje", poručuju muškarci ženama.

"Dođavola, baš sam srećnik!"

Muškarce jednostavno preplavi osjećaj zahvalnosti kada ženu vide golu.

"Zbog čega bi ona uopšte mogla da se osjeća nesigurno?"

I muškarci imaju svoje nesigurnosti, ali i dalje teško razumiju ženske “kočnice” kada su oni tako očarani ženskim tijelom. Ako žena prekriva grudi rukama, skriva se ispod pokrivača i ne može da se potpuno opusti, pravi muškarac učiniće sve da se osjeća dobro. Te nesigurnosti muškarcima zapravo ne smetaju, ali još im je draže kada im žena ponosno pokazuje svu svoju ljepotu.