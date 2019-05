Držanjem za ruke do čvršćeg braka

Često čitamo i slušamo savjete stručnjaka o tome kako sačuvati brak i odoljeti iskušenjima i izazovima kojima je u današnje vrijeme izložena porodica.

Vjerovali ili ne, za dug i skladan brak nije potrebno mnogo. Dovoljno je da budete brižni prema partneru, a kao ključ uspješne bračne veze, profesor psihologije i autor knjige The all or nothing marriage Eli Dži Finkel navodi dodirivanje i držanje za ruke: "Mnogi ne razmišljaju o važnosti dodira. Ljudi koji se drže za ruke ili se nežno dodiruju u javnosti su samopouzdaniji, a brak im je čvršći. Tako pokazuju koliko se vole".

Psiholog savjetuje i da jednom nedeljno zapišete šta je to partner uradio kako bi vas usrećio. Takođe, nemojte previše da analizirate bračnog druga i burno reagujete ako vam, recimo, nije odgovorio na telefonski poziv ili poruku, jer često preispitivanje može da naruši odnos.