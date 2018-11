Djevojke odbijaju momke zaljubljene "do ušiju"

Djevojke često ne žele da budu sa momcima koji su im simpatični ako znaju da su oni u njih zaljubljeni "do ušiju" - pokazalo je istraživanje rađeno na Univerzitetu Indijanopolis.

Naučnici su došli do saznanja da je razlog odbijanja taj što se one plaše da će ih povrijediti, pa u startu kažu da im nisu zanimljivi. Studija je pokazala da to važi za 65 odsto studentkinja, koje su objasnile da ako misle da ta priča nema budućnost, samo bi dobre momke povrijedile vezom na jednu noć.

Istraživači su još otkrili da momci uglavnom nemaju takvih moralnih dilema, jer ne razmišljaju da li će povrijediti djevojke koje su pristale da budu sa njima. Oni, stoji u objašnjenju studije, smatraju da ako im se ukaže šansa da budu sa osobom koja im se sviđa, treba da je iskoriste.