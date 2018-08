Brazilka prodaje nevinost da otplati porodične dugove

Studentica iz Brazila, 22-godišnja Danijel Brin, riješila je prodati svoju nevinost na internetu onom ko je spreman da ponudi million dolara.

U svojoj iskrenoj ispovijesti za "Dejli mejl" otkrila je da se ove ideje dosjetila u trenutku kada je ostala bez novca.

Velika kriza, odnosno nemogućnost da isplati dugove i studentski kredit razlozi su zašto je spremna prodati svoju nevinost, a osim toga, kako kaže, mogla bi kupiti kuću u kojoj bi živjela s majkom i sestrom.

Iako je plan detaljno razradila, ne krije da osjeća veliku nervozu, najviše zbog toga što je prirodno veoma stidljiva i nikada nije izašla na sastanak na nekim muškarcem.

- Plašim se kako će se stvari odvijati, ipak će mi to biti prvi put. Nikada nisam bila na sastanku i veoma sam stidljiva. Nadam se da će pobjednik biti fina i ljubazna osoba, džentlmen - sa ushićenjem je otkrila.

Brazilka je u junu prošle godine pokrenula sajt na kome je objavila svoje fotografije na kojima se vidi njeno tijelo. Lice nije željela otkriti kako bi zaštitila svoju porodicu.

Do sada je dobila dvije ozbiljnije ponude, a putem ove aukcije najvišu ponudu je dao muškarac, koji je spreman platiti 220.000 dolara. Danijel tvrdi da nije pristala, te da čeka nekoga ko će ponuditi bar 750.000 dolara. Ispod toga ne pristaje.

Svjesna da prodavanje nevinosti nije bezazlena stvar, Danijel je riješila da se dobro zaštiti kada se bude sastajala s muškarcem:

- Na dan sastanka sa mnom će ići tjelohranitelj. Sigurnost mi je veoma važna i sve ću učiniti da se tako i osjećam.

Takođe je otkrila da njena porodica nije upućena u online aukciju, ali je prijatelji podržavaju u odluci.

- Ne zanima me šta drugi misle o tome, zanima me samo reakcija moje porodice. Zlobni komentari neće me osloboditi dugova - zaključuje.

Na kraju razgovora istakla je da bi ovaj novac mnogo značio. Jer, osim troškova i skupog života u Brazilu, ona želi pokrenuti sopstveni biznis koji će biti prvi korak u građenju njene karijere.