Bračni problemi koje ne treba ignorisati

Ne postoji brak koji je savršen, a prije ili kasnije pojave se problemi koje je ponekad teško prevazići zbog čega postaju nepodnošljivi.

Ovo su neki od problema koji se javljaju u svakom braku.

Osjećate anksioznost čak i prije nego vidite partnera, a pogotovo kada ste sa njim

Stres uzrokovan lošim bračnim odnosom ili lošom vezom može imati velike posljedice na vaš organizam. Može uzrokovati česte glavobolje, bolove u stomaku i probleme sa spavanjem. Ukoliko osjećate anksioznost i stres na pomisao da se trebate vidjeti sa partnerom, ili dok ste s njim, to može ukazivati na veliki problem koji potiskujete.

Osjećate se usamljeno pored svog partnera

Svi imaju loše dane kada se osjećaju kao da su odvojeni od cijelog svijeta, ali ukoliko vam se ovo često dešava, to obično znači da trebate obratiti pažnju zbog čega se to uporno dešava.

To može biti znak da se niste dovoljno otvorili vašem partneru ili da se vaši pokušaji za povezivanje s njim nisu ostvarili onoliko koliko ste htjeli. Osjećaj samoće ne mora biti stalan, te se kao i svi drugi problemi u vezi može promijeniti razgovorom ili odlaskom kod bračnog savjetnika koji će vam pomoći da što prije riješite svoje probleme.

Previše se svađate, ne znate normalno riješiti konflikte

Konflikt je sastavni dio svake veze, a samo zreli parovi mogu riješiti probleme razgovorom bez većih posljedica. Ukoliko ste vi i vaš partner jedan od onih parova koji ne znaju riješiti problem, svaki nesporazum će se završiti vrištanjem, uvredama i ignorisanjem.

Pretjerano svađanje je problem, ali i nedostatak toga može predstavljati komplikaciju. Ne treba stalno iznositi "prljavi veš" i svađati se, ali ga isto tako ne treba ignorisati i praviti se da je sve u redu.

Partner se previše šali na vaš račun

Nekoliko šala na račun vašeg partnera je dopušteno, sve dok to ne povređuje njihove osjećaje.

Ukoliko se to počne dešavati često, to nije dobar znak. Nemojte pustiti da to postane normalna rutina, te da vas okrivi da ste preosjetljivi ukoliko vas ove "šale" pogađaju.

Osjećate se kao partnerov terapeut i savjetnik, skupljate njegovu negativnu energiju

Vaš partner vas ne bi trebao koristiti kao zamjenskog psihologa ili kao oosbu na koju će istresati sve svoje probleme.

Bez obzira kroz šta vaš partner prolazi, ne bi vas trebao preopteretiti svojim problemima. U redu je da ga saslušate i date mu nekoliko savjeta, ali se to ne treba pretvarati u rutinu u kojoj vi imate ulogu njegovog psihologa.

Vi niste osoba koja pravi odluke u braku, čak ni kada se radi o onim manjim

Najmanji primjer može biti činjenica da se vi i vaš partner ne možete odlučiti gdje želite ići na odmor ili da li ćete izaći naveče ili ostati kući. Parovi koji imaju problema sa odlukama u braku se ne mogu dogovoriti oko ovakvih stvari.

Neki parovi, pak, imaju problem sa odlučivanjem ko će biti glavni i donositi odluke. Osjete da im je veza problematična ali nijedno od njih dvoje ne želi preuzeti odgovornost da prekinu nezdrav odnos.

Eksperti savjetuju da obratite pažnju i na najmanje sitnice i pokušate ih popraviti u početku prije nego se zakomplikuju i postanu veći.