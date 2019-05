Bivša ili vi: Znakovi koji pokazuju da li je prebolio staru ljubav

Postoje znaci koji će vam otkriti da li je vaš partner opsjednut bivšom djevojkom. Nekada ljudi u novu vezu uđu prije nego "zaliječe slomljeno srce" i sebi dodatno zakomplikuju ljubavni život. Postoje znakovi koji će otkriti da vašem partneru nedostaje bivša djevojka.

Fotografije i pokloni

Ako vaš partner još uvijek ima fotografije bivše djevojke na telefonu i poklone koje je dobio od nje i smatra ih vrijednim, to će vjerovatno kod vas proizvesti sumnju. U tom slučaju treba da obavite iskren razgovor o tome i razjasnite situaciju.

Poređenja

Spominjanje imena bivše djevojke i prisjećanje prošlosti, poređenje vaših navika, ličnosti, smisla za modu i drugih stvari s onim što je predstavljala ta djevojka je razlog za brigu. To se može dogoditi povremeno tokom određenih razgovora, ali ako pređe u rutinu, to možete smatrati alarmom na koji treba da obratite pažnju.

Izlasci na ista mjesta

Ukoliko vaš partner preferira da vas vodi na mjesta na koja je ranije odlazio s bivšom djevojkom, to pokazuje da pokušava da slijedi staru šemu i oživi stara sjećanja.

Prijateljstvo s bivšom djevojkom

Sasvim je normalno ostati u dobrim odnosima s bivšom djevojkom kada muškarac u potpunosti iza sebe ostavi prošlost i više nema osjećanja prema njoj. No, ako on traži načine da ostane u kontaktu s njim, to može biti pokazatelj da ipak želi nešto više od samog prijateljstva.

Porodica bivše djevojke

Nema ništa loše biti pristojan prema članovima bivše partnerke, ali nakon raskida nije normalno ostati dio porodičnih okupljanja. To pokazuje da je vaš partner još uvijek vezan za njenu porodicu ili da pokušava da bude aktivno umiješan u njihov život zbog nekog razloga.

Društvene mreže i krug prijatelja

Ako vidite da vaš partner prečesto i nepotrebno komentariše postove bivše djevojke na društvenim mrežama, trudi se da ostane u kontaktu sa zajedničkim prijateljima ili pokušava da sazna šta se događa u njenom ljubavnom životu, onda vam je sve jasno.

Neiskren razgovor

Kada dođe trenutak da odlučite da razgovarate o onom što vas zabrinjava, vaš partner može pokušati da promeni temu kako bi vas "ućutkao". U tom slučaju je jasno da nije spreman na otvoren razgovor o bivšoj djevojci i da nešto krije, a to je ogromna prepreka uspješnoj vezi.