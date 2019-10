„Prostitucijom se bavim već 31 godinu i za to vrijeme sam “usrećila” više od 50.000 muškaraca, a sada, nažalost, jedva imam šta da jedem. Nikada nisam koristila zaštitu i rodila sam desetoro djece. Nisam htjela da ih ubijem abortusom, već sam ih poklanjala i tako usrećila mnoge parove“.

Ovako svoju šokantnu ispovijest počinje prostitutka Vida Kokić (48) koja sada živi u rodnoj Loznici. Kokićeva otkriva da je zadovoljila na desetine hiljada ljudi svih vjera i nacija i da je baveći se najstarijim zanatom zaradila skoro milion evra, koje je potrošila, pa sada nema šta da jede.

– Sa 17 godina me je porodični prijatelj odveo u Italiju, navodno da čuvam djecu. Naravno, to je bila laž za moju porodicu i odmah me je natjerao da stopiram na ulici i budem prostitutka. Kada jednom uđete u ovaj posao, nema povratka. Poslije Italije su me vodili u Holandiju, Njemačku i širom Evrope – priča Vida i nastavlja:

– Iskreno, meni je to bio odličan posao zato što sam zarađivala astronomske cifre. Za noć sam znala da zadovoljim i po 30 muškaraca i zaradim 16.000 maraka. Spavala sam sa ljudima svih vjera i nacija, od Avganistanaca i Pakistanaca, preko Indusa i Kineza, do Amerikanaca, Rusa i svih evropskih naroda. Međutim, nakon četiri godine “rada s nogu” shvatila sam da moje tijelo mogu dobro da unovčim i u Srbiji i vratila sam se kući – objašnjava Kokić.

Vida kaže da je veoma brzo postala najtraženija prostitutka i da su sa njom uživali i političari, biznismeni i sportisti, ali i obični ljudi. Svoje usluge nije uvijek naplaćivala u novcu, a često je u njima i uživala.

– Držala sam lokalni put Šabac – Loznica, ali su kod mene dolazili iz cijele Srbije. Jednostavno sam umjela da im pružim to što žele. Koliko sam samo nevinosti skinula mladim momcima. Neću da lažem, ovaj posao je često i meni bio užitak. Zato nisam uvijek ni uzimala novac, nekada mi kupe parfem, lijep slatkiš, pa čak i karton kobasica. U Srbiji sam imala nekoliko mušterija dnevno, zaradim 60 maraka i super mi je. Međutim, mnogo sam i trošila, a nisam bila svijesna toga da godine prolaze. Proćerdala sam sav novac i sada i ovako matora moram da radim i radiću do smrti jer nemam stalno za hljeb – ispričala je Vida.

Osim što je bila jedna od najpoznatijih “prijateljica noći”, Vida je posebna i po tome što je rodila čak desetoro djece. Nažalost, zbog teškog života morala je da ih poklanja drugim porodicama.

– Nikada nisam koristila zaštitu jer sam željela da budem majka. Rodila sam desetoro djece, šest dječaka i četiri djevojčice. Nijednom dijetetu ne znam ko je otac. Pošto sam znala kakav je moj posao i da bi bili jedan dan siti, a tri dana gladni, ostavljala sam ih u Centru za socijalni rad i insistirala da dobiju dobre hraniteljske porodice. Sada sam u kontaktu samo sa dva sina, jedan je u zatvoru, a drugi kod mog bivšeg partnera. Znam čime se bavim i da tokom svog života kršim sve moralne kodekse, ali nikada ne bih abortirala. Verujte mi da je mnogo poštenije imati seks za novac nego ubiti život u sebi. Ovako ste samo kurva, a u drugom slučaju ubica – tvrdi Kokić.

Vida je otkrila da je osim prostitucije i kockarka, ali da je više dobijala nego što je izgubila.

Voli da kocka

– Kockam se od kada sam bila maloljetna. Igram poker i sve igre sa kartama, aparate, rulet, kladionicu… Svaki dan sam u kazinu. Mogu da kažem da mi je i kocka dio profesije, jer sam više dobijala nego gubila. Za večer sam znala da dobijem i po 50.000 maraka. Međutim, većinu tih para sam ponovo vratila u kazino. I sada kada sam socijalni slučaj hoće me karta. Dobila sam prije dva mjeseca za hiljadu uloženih dinara – 700.000 dinara. A danas molim da mi kupe cigarete – priča Vida.