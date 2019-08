Ako želite više seksa, počnite da koristite emotikone u svom dopisivanju

Mislite da su emotikoni oni mali "smajlići" i ostale sličice koje se koriste u digitalnom dopisivanju kako bismo pojasnili šta mislimo, reagovali na nešto što je druga strana napisala ili dali ton svojim riječima.



Međutim, emotikoni su puno više od toga. Naučnici su već utvrdili kako korištenje emotikona može otkriti i mnogo o našem karakteru. Osobe koje ne koriste emotikone često (ili uopšte) obično su hladne i proračunate sociopate. One osobe koje previše koriste emotikone često su neozbiljne, bezbrižne i ne previše pouzdane.

To nije sve što emotikoni mogu otkriti o vama. Istraživači s Instituta Kinsi proveli su zanimljivo istraživanje i došli do još zanimljivijih zaključaka. Osobe koje češće koriste emotikone u svojoj komunikaciji na internetu češće izlaze i više se seksaju.

Istraživanje je otkrilo kako je u svijetu u kojem se ljubav traži putem aplikacija ili društvenih mreža korištenje emotikona postalo neizbježan dio igre udvaranja i flertovanja.

Tako su korisnici koji su češće koristili emotikone u dopisivanju s potencijalnim ljubavnim partnerima, u prosjeku, više odlazili na drugi izlazak s tom osobom. Takođe, česti korisnici emotikona češće se ljube na izlascima, seksaju ili započinju veze s tim osobama, piše zimo.co.

Istraživači smatraju kako emotikoni omogućavaju ljudima da svojim potencijalnim partnerima suptilno daju do znanja da su otvoreni za vezu i šta misle o toj drugoj osobi. Zbog toga je i druga strana otvorenija za bliski kontakt čak i prije samog susreta.

Iako su emotikoni, očigledno, put do nečijeg srca, istraživači nisu uspjeli utvrditi koji je to emotikon ključan za započinjanje ljubavne ili seksualne veze. To će korisnici, ipak morati sami otkriti.