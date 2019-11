Ako primjetite ove znakove, znajte da vam je veza u krizi

Nakon početne faze "medenog mjeseca" u kojoj vam cvetaju ruže i na život gledate kroz ružičaste naočare, veza može da krene u dva smjera.

Prvi smjer je onaj u kom se i nakon početne zaluđenosti trudite da usrećite svog partnera i shvatate da je upravo on osoba sa kojom želite da provedete život, a drugi je onaj u kom dolazite do zaključka da to ipak nije to.

Ovo su četiri glavna pokazatelja da je vaša veza otišla u ovom drugom smjeru, piše Kosmopoliten. Umjesto da bežite od istine, pokušajte da popravite situaciju pre nego što bude prekasno.

Provodite sve manje vremena zajedno

Vaši planovi počeli su da se razilaze i ne uključujete jedno drugo u njih. Niste baš najbolje raspoloženi dok ste u blizini partnera i draže vam je da se družite sa prijateljicama nego sa svojim partnerom.

Stalno se svađate

I vi i vaš partner pravite "od muve slona" i neprestano inicirate bespotrebne svađe umjesto da jedno drugom zaista kažete ono što mislite i otvoreno popričate o santi leda na koju je naišla vaša veza, piše Index.

Intimni život vam se sveo na nulu

Jednostavno nemate ni volje, ni želje za dodirom partnera, a ni on ne pokazuje preveliku zainteresovanost. Kada se pozdravljate, tu je obično riječ o brzom, poljupcu na blic.

Ne razgovarate kao prije

Prestali ste jedno sa drugim da dijelite događaje koji su vam se dogodili tokom dana, a i oko nekih većih problema ili odluka radije pričate sa drugima nego sa partnerom