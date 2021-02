Znate li razliku između ljubavi i strasti?

Ljubav i požudu lako je pomiješati, a oni koji su to osjetili na sopstvenoj koži, znaju da požuda vrlo brzo izgori...

Nerijetko nam se događa da nas zbunjuju sopstvena osjećanja i zapravo ne znamo šta osjećamo prema osobi s kojom smo u vezi. Da li je to prolazna avantura, odnos prepun strasti ili ipak prava ljubav? Mnogi misle da će, ako im je seksualni život odličan, to dovesti do kvalitetne i jake veze, no vezu čini mnogo više od toga.

Zato vam predstavljamo bitne razlike između ljubavi i strasti.

Ljubav su djela, a ne samo lijepe riječi

Zamislite situaciju. Dolazite kući nakon radnog vikenda, a stan je u haosu. Vaš partner nije radio, ali nije mu palo na pamet da malo pospremi. Vi onako umorni počinjete da čistite, a nakon što ste sve izglancali, on vam kaže da ste najbolji. I počne da vas ljubi, mazi, odvlači u spavaću sobu... E, to je požuda! Prava ljubav je kad muškarac umjesto vas očisti, jer zna da ćete doći kući premoreni. Ili vam barem pomogne u kućnim poslovima.

Ljubav se ne pokazuje samo na društvenim mrežama

Moja ljubav je najbolja na svijetu, moja srećica me vodi u Pariz, moja ovo, moja ono... Svi znamo barem jedan par koji gotovo svaki dan objavljuje kako obožava svoju "bubicu", pa dok je zaista s njom, provjerava koliko "lajkova" je dobio "emotivni" status. Naravno, lijepo je s vremena na vrijeme podeliti zajedničku fotografiju, pa čak i status posvećen partneru, ali da cijeli tok vaše veze može da se vidi na društvenoj mreži, ipak je malo previše. Stručnjaci tvrde da su oni koji na taj način stalno pokazuju ljubav, u stvarnom životu zapravo inertni i smatraju da nema potrebe za trudom i možda kupovanjem pravog cvijeća, ako su već poslali virtuelno...

Ljubav ne pita šta imaš na sebi

Da li ste ikada bili s nekim u vezi, a odbili ste da odete na večeru ili u bioskop samo zato što vam se nije sviđalo šta partner/partnerka ima na sebi? Ako vas je bilo sram da vas vide zajedno, te ste radije otišli kući, onda tu nešto ne štima.

Nije sve u seksu, nešto je i u komunikaciji

Da li ste primjetili da ste samo zainteresovani za seks, ali ne i za vođenje razgovora? Radije biste partnera napustili odmah nakon seksa, nego prespavali kod njega/nje i zajedno dočekali jutro? Ako ne želite iskreno da saslušate tu osobu i pričate o pravim osjećajima, onda je to samo požuda.

Ljubav je kad razmišljate o budućnosti, a ne samo gdje ćete sutra na večeru

Ako planirate godišnji odmor i ako vam ni u jednom trenutku nije prošlo kroz glavu gdje bi vaš partner/partnerka volio da ode, onda možda to nije "to". Ljubav je kada uključujete tu osobu u svoje planove. Bilo da se tu radi o običnom izlasku ili preseljenju, važno vam je njegovo mišljenje.

Koliko vam je važan izgled?

Ako vam se sviđa izgled te osobe i ujutru kad se probudi neispavana, onda znači da tu ima nečeg mnogo više od same požude. Kada je riječ o požudi, nečija ljepota može da nas opčini i tada se može dogoditi da potpuno zanemarimo karakter te osobe.

Ljubav nas tjera da stvari držimo "stvarnim"

Kod strasti nećete pokazati svoje pravo lice. Mane ćete skrivati kao zmija noge, te ćete na sve načine uvjeriti drugu osobu da ste savršeni. U početku veze svi se prikazuju u najboljem svjetlu, ali nakon nekog vremena, dosta je pretvaranja i želimo samo da budemo ono što jesmo. Ako druga osoba ne prihvata pokoju manu i povlači se čim dođe do problema, e onda je to razlog za uzbunu, piše Živim.hr.