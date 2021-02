Znate li kako se ispravno izviniti partneru?

Svaki par doživljava svađe i sukobe, ali kada sve to prođe i uvidite vlastite greške, potrebno se izviniti. Ipak, ni to nije lako, jer ako to učinite na pogrešan način, onda možete dodatno pogoršati situaciju.

Potrebno je imati hrabrosti i prihvatiti da ste neke stvari učinili pogrešno te se izviniti i tražiti oproštaj. No, u mnogo slučajeva ljudima je neugodno i srame se kad pogriješe, što ih sprečava da poprave situaciju i odnos s partnerom, piše Avaz. Važno je da se što prije oslobodite osjećaja nelagode, bez obzira o čemu je riječ. Budite iskreni i govorite iz srca. Ako vam je iskreno žao, pokažite svoje emocije i recite sve što nam je na umu. Važno je da govorite jednostavno i jasno. Pozitivan govor tijela je izuzetno važan. Trebate znati da nisu važne samo riječi u razgovoru. Vaš govor tijela takođe pokazuje kako se osjećate. Nemojte prekrstiti ruke i biti previše napeti, jer ćete ostaviti utisak da niste iskreni. Nemojte se uvijek braniti i prema sebi se ponašati previše zaštitnički. To može biti još jedan razlog za svađu, a prilika za izvinjenje će biti izgubljena.