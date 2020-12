Znaci koji će najverovatnije slomiti srce jednoj Vodoliji

Vodolija kada naiđe na srodnu dušu može da bude jednako romantična kao i svi ostali znaci. Takođe nasuprot mišljenju mnogih i ona kada se iskreno zaljubi, a naiđe pri tom na pogrešnu osobu, može da doživi slamanje srca.

Ne zaljubljuje se lako, a kada to konačno sebi dozvoli, obično misli da je to za cijeli život, zbog čega joj vrlo teško pada razočarenje. Ako ste Vodolija u Horoskopu otkrivamo vam ovom prilikom koji su to znaci na koje bi trebalo da pripazite ako ne želite da vam srce bude slomljeno.

BIK

Bikovi su veoma pouzdane osobe, pri čemu su i vrlo veliki laskavci. Vodolija će cijeniti ove odlike Bika, ali će njihova ekstremna tvrdoglavost na kraju potpuno da izludi jednu Vodoliju. Za razliku od Bika koji se vodi praktičnošću, Vodolija je vrlo perspektivna i njene ideje mogu zvučati suludo jednom Biku. Nju će boljeti kada on odbije da sasluša njene zamisli, smatrajući je osobom koja je previše u oblacima. Vodoliji će biti slomljeno srce jer sve što je ona htela bilo je da oduševi Bika.

LAV

Vodolija je povezana sa 11. kućom u astrologiji, u kojoj se nalaze odnosni s prijateljima i socijalna pitanja. S druge strane Lav, kojim vlada Sunce usko je povezan sa svojim egom. Iako vrlo suprotni znaci, Vodolija i Lav mogu da stvore neverovatnu hemiju ali ne i stabilnu vezu. Oba znaka čvrsto stoje iza svojih ubeđenja i teško će pomiriti svoje nesuglasice. A kada ni jedno ne želi u raspravi da se povuče, ne može ni da dođe do razriješenja problema.

ŠKORPIJA

Sa astrološkog aspekta Škorpija je previše misteriozna za jednu Vodoliju. Ovo može prouzrokovati napetost, prepirke i nesigurnost u vezi. Dok je Vodolija poprilično direktna, Škorpija je ona koja sebe obavija velom tajni i intriga. Ona je uvek spremna da "ubode" tamo gde najviše boli, ako se oseti ugroženom. Vodolije nisu sklone igricama u vezi, dok Škorpije žive za njih, što će na kraju slomiti srce dobroćudnoj Vodoliji.