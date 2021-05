Ženske navike koje uništavaju ljubavnu vezu

Svi robovi izvjesnih navika. I dok su neke neodoljivo simpatične, ima i onih koje nesjvesno mogu da ugroze ljubavnu vezu.

Samim tim trebalo bi da postanete svjesni datih navika koje vas udaljavaju od vašeg partnera i čine nepopravljivu štetu. Kada istekne period zaljubljenosti i kada malo bolje upoznate voljenu osobu i ona vas, mnogo toga postaje kristalnije i samim tim mogu nastati izvjesni problemi. Destruktivne stvari koje vrlo vjerovatno nesvjesno radite, mogu sabotirati vezu koju nastojite da izgradite.

Previše kritika

Niko ne voli da bude predmet kritikovanja, naročito ne od strane voljene osobe. Ako imate običaj da svom partneru stalno prebacujete nešto i upućujete kritike na njegovo ponašanje, treba da znate da je to najrazornije oružje u jednoj vezi. Sjetite se uvijek kada poželite da svom partneru "održite lekciju", da ste vi njegov partner a ne njegova majka.

Prilagođavanje partnera

Jedna od najčešćih grešaka koje žene čine u vezama je konstantno nastojanje da svog partnera prilagode svojim potrebama. On ne može i nikad neće biti slika koju ste zamislili u svojoj glavi ali to ne znači da tako "nesavršen" ne može da vas drži kao malo vode na dlanu. Vi možda mislite da mu činite uslugu u nastojanju da ga "popravite", ali ćete zapravo samo upropastiti svoju vezu.

Ne slušate ga dok govori

Činjenica je da žene pričaju mnogo više nego muškarci. Međutim kada se on konačno izbori za riječ, a vi na polovini njegovog izlaganja uključite "autopilota" i prestanete da ga slušate, to je nešto što se vrlo negativno može odraziti na vašu vezu. Kada postanete istinski zainteresovani za ono što vam voljena osoba poručuje, u svakom trenutku, to će značiti da ste zainteresovani i za to da vaša veza uspije.

