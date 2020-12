Žene u anketi otkrile zašto čuvaju šifre i ulaze na profile bivših

Neki ne vole dijeliti šifre profila društvenih mreža, Netflixa ili sličnih stvari, drugi se ograničavaju na samo neke stvari za koje će svom partneru otkriti šifru, dok treći dijele šifre svih društvenih mreža koje posjeduju. Kompanija Speceops Soft sprovela je anketu i pitala koliko ljudi još uvijek ulazi u profile svojih bivših.

Iako ste vi možda nastavili dalje, moguće je da vaš partner još uvijek pravi kratke izlete na vašem profilu. Ako ste mu dali šifre vaših društvenih mreža, ovih nekoliko odgovora bi vas mogli natjerati da ih automatski promijenite radi vlastite sigurnosti.

Rezultati ankete Spaceops Softa otkrili su da se 27 posto ispitanika još uvijek redovno prijavljuje na profile bivših, a čak 69 posto njih su to uradili u toku protekle sedmice. Većina njih je priznala istinu, rade to jer žele saznati da li se njihov partner viđa s nekim novim. Nekolicina je otišla tako daleko da su kazali kako to rade jer misle da se na taj način mogu osvjetiti svojim bivšima.

Veronica ima 24 godine i za anketu je ispričala kako je u srednjoj školi sa prijateljicom pokušala provaliti u profile njihovih momaka. Opisala je njihove šifre kao veoma lagane, te ispričala kako su na profile upale bez imalo većeg truda, iz prvog pokušaja.

- Prekinuli smo prije tri godine, ali ja i danas ulazim na njegov profil i listam njegove poruke i objave kada mi je dosadno. Ne osjećam više ništa prema njemu, ali je izrazito zabavno gledati s kim se upoznaje i dopisuje - ispričala je.

Jedna od ispitanica, 21-godišnja Bella kazala je kako voli provjeravati šta se dešava u životu njenog bivšeg, čak i ako ona više nije dio cijele te priče.

- Interesantno je gledati s kim priča, pogotovo ako su u pitanju djevojke. To mi više nije bolna tačka, mislim da mi je to čak i pomoglo da ga lakše prebolim - rekla je Bella.

Djevojka koja se predstavila kao ZZ kazala je kako je vidjela šifru koju ukucava njen dečko te ju je zapamtila i nastavila koristiti kasnije. Prekinuli su, kako kaže, prije četiri mjeseca, ali ona uprkos tome i dalje aktivno provjerava njegov profil jer joj nedostaje. Priznala je i kako je na njegov profil ušla samo nekoliko sati prije ispunjavanja ove ankete.

- Prekinuli smo prije nekoliko mjeseci, iz više različitih razloga. Međutim, i dalje uhvatim sebe kako ulazim na njegov profil. Radim to uglavnom jer mi je dosadno i jer mi je njegova naslovnica interesantna - otkrila je 22-godišnja Attie.