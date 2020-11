Za više seksa razgovarajte seksi - a evo kako to možete učiniti

Parovi koji razgovaraju o seksu više ga i praktikuju, otvoreniji su i zadovoljniji odnosom, ali uprkos tome mnogima je to 'neugodna tema'.

Nema ničeg uzbudljivijeg od šaputanja seksi stvari na uho od voljenog partnera, a ako to ne radite - pravo je vrijeme da počnete. Ako vam to nije nepoznanica, uvijek postoji način kako da 'igru' podignete na viši nivo, tvrde stručnjaci koji zato daju lekciju o tome kako razgovorom probuditi strasti.

Prema istraživanju kompanije Durex, svaka treća osoba ne voli razgovarati o seksu s partnerom, dok svaka peta to nikad to ne čini, prenosi The Sun. - Mnoga su istraživanja pokazala da što više parova može otvoreno raspravljati o svom seksualnom životu, to se osjećaju zadovoljnije, kako u krevetu, tako i u cijeloj vezi - ističe seksologinja Kate Taylor, koja otkriva svoj vodič za seksi razgovore. Aplikacije Danas postoje aplikacije za gotovo sve, pa tako i seksi razgovore. Ako ste jedni od onih koji ne znaju kako bi započeli jer im je neugodno, upravo njima možete pokušati 'razbiti led'. Neke od zgodnih aplikacija su Pillow Play, sa seksi vježbama za parove, Coral, koji ima naučne vježbe za nadogradnju vaše seks-tehnike, Lover za seksualno zdravlje i TeaseMe, za niz audio fantazija. Klub za ljubitelje knjiga Pokrenite nestašni klub knjiga sa svojim partnerom, naizmjenično kupujte dva primjerka prljave fikcije o kojima možete zajedno čitati i razgovarati. Literature ima puno stoga možete birati kakav vam se žanr najviše sviđa. Komplimenti Prema riječima stručnjaka za brakove Johna Gottmana, parovi koji daju pet pozitivnih komentara na svaki negativni bit će zadovoljniji, manje skloni razvodu i seksualno ispunjeniji. Stoga uložite u svoju budućnost dajući partneru pet seksi komplimenata. Dnevnici želje Svake sedmice vodite dnevnik želja. Zabilježite sva vremena u kojima ste bili raspoloženi za seks i o čemu ste razmišljali, gledali, jeli, nosili ili radili. Koristite dnevnike za seksi razgovore kad se osjećate 'vrckavo'. Dobra hrana Koristite hranu za stvaranje seksi raspoloženja prije razgovora o seksu - to vam može podići samopouzdanje i učiniti sve manje neugodnim. Čokolada, jagode i čili jako su cijenjeni zbog svojih afrodizijačkih svojstava, pa zašto ne pripremiti to? Fantazije Prema istraživanju Justina Lehmillera, autora knjige 'Reci mi što želiš', samo 50 posto parova otkriva svoje maštarije, ali oni koji to čine najsrećniji su sa svojim seksualnim životom. Započnite s najpodobnijim, a zatim se potrudite prijeći na one najmračnije i najskrivenije. Noć igre Zaigrajte igru ​​nestašnih parova kako biste podstakli razgovor (a možda i nešto više). Na internetu postoji pregršt prijedloga za takve igre, pa ih istražite i isprobajte one koje vam se čine najzanimljivijima.