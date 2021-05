Tri pravila prilikom obnavljanja veze sa bivšim

Društvene mreže su u velikoj mjeri oblikovale našu sadašnjost.

Krivimo ih doduše za pogrešan uticaj koji imaju na mlađe generacije međutim one su između ostalog uticale na to da se mnogi ponovo susretnu sa svojim bivšim ljubavima i razmotre ponovni ulazak u vezu. Nije rijetkost da ove veze, baš zahvaljujući tome što imaju prošlost, uspijevaju da opstanu pa čak se i završe brakom. Za razliku od nove veze, stari problemi u nekadašnjoj vezi mogli bi početi da isplivavaju na površinu. Ako razmišljate o tome da obnovite vezu sa starom ljubavlju, imajte na umu da treba da ispoštujete ova 3 pravila kako bi ona bila uspješna.

Ne razmišljajte previše

Nakon što početni entuzijazam koji vas je naveo da se povežete sa bivšim popusti, nemojte dozvoliti sebi da previše analizirate greške iz prošlosti, niti razloge koji su doveli do raskida. Možda vas je i prevario kada ste imali 17, ali to ne mora da znači da će isto učiniti i sa 37 godina. Možda ste bili suviše mladi i niste znali koliko značite jedno drugom.

Ponovo se upoznajte

Kao što ste se i vi promijenili nakon 5, 10 pa čak 15 godina od kad ste raskinli da svojim bivšim, tako se i on promijenio kako fizički tako i intelektualno. Lako je podleći starim obrasicima prilikom ponovnog povezivanja sa nekim, jer ste uvjereni da znate sve o njemu. Dozvolite sebi priliku da ga ponovo upoznate. Možda vas prijatno iznenadi.

Budite sigurni u sebe

Prije nego što se ozbiljno upustite u avanturu pomirenja sa bivšim, pobrinite se da to zaista želite kao i da to radite iz pravih razloga. Procijenite svoju trenutnu situaciju i zapitajte se da li je on osoba koju želite u svom životu. Možda ste upravo iskusili bolan raskid, razvod ili smrt bliskog člana porodice, i osjećate da vam treba neko, ali da li je vaš bivši taj?

avaz.ba