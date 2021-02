Svakodnevne riječi koje uništavaju ljubavnu vezu

Na djela čini se više možemo da utičemo nego na izgovorene riječi. Pa opet, prema tvrdnjama stručnjaka postoji čitav niz svakodnevnih riječi koje upotrebljavamo, a da nismo svjesni njihovog uticaja.

Budući da je komunikacija ključna za održanje zdrave veze, trebalo bi da imate na umu koje to riječi ne bi smele da pređu rub vaših usana. Štaviše to su riječi koje same po sebi ne djeluju loše ali iza njih stoji negativna konotacija koja bi mogla da naruši stabilnost vaše veze.

UVIJEK

Reč “uvijek” nalazi se na samom vrhu nepoželjnih pri razgovoru sa voljenom osobom. Ako ponašanje svog partnera opisujete sa riječju “uvijek”, to dugoročno vrlo loše može da utiče na vašu vezu. Ako ističete na primer da vaš partner “uvijek” ostavlja svoje stvari razbacane po podu, iako to zaista nije tako, on će se osjećati vrlo poraženo kada to istaknete na taj način.

NIKAD

Slično prethodnoj riječi i riječ “nikad” je krajnost koju želite da izbjegnete. Ako insistirate na tome da vaš partner nešto “nikad” ne radi, to značajno može da umanji pozitivne efekte njegovog ponašanja. Štaviše ovakav stav može sa njegove strane da pokrene odbrambeni mehanizam, što će neminovno dovesti do sukoba, pri čemu će istaći šta to vi “nikad” ne radite.

ALI

Da je moguće izbrisati jednu riječ iz riječnika, opisujući je kao apsolutno nepotrebnu, bila bi to riječ “ali”. Kada koristite ovu riječ vi apsolutno negirate sve što je vaš partner upravo rekao. Ona čini da se samo prividno slažete sa izrečenim, pri čemu zapravo ni ne pokušavate da razumijete njegove stavove.

TI

Pored svih izgovorenih riječi koje opisuju vaša osjećanja, kada svom partneru uputite rečenicu koja počinje sa “ti...”, još ako nakon toga slijedi “nikad, ili uvijek” vi automatski ističete da je on jedini krivac u cijeloj vašoj vezi. Nema sumnje da će se vaš partner u ovakvim situacijama osjećati napadnuto, osuđeno i da će željeti da se udalji od vas.

MORAŠ

Stavljati drugoj osobi potrebu koju smo sami procijenili da je važna u prvi plan je vrlo nezahvalno. Riječ “moraš” vas vrlo lako može dovesti u situaciju da druga osoba ima potrebu da kaže “ne moram ja ništa”, jer zaista ne mora. Svako od nas je tvorac svoje sudbine a nametanje djela se kosi sa slobodnim ponašanjem kom se teži u savremenim vezama.