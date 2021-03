Stvari koje utiču na vaš orgazam

Kada je seks u pitanju, čini se da 90% muškaraca nema problem sa tim da doživi organzam u svakoj prilici.

Međutim kada su žene u pitanju cifra je znatno niža, svega 25%. Zašto? Da li žene jednostavno ne znaju kako da upravljaju svojim tijelom da bi doživjele to zadovoljstvo? Ili je u pitanju nešto drugo?

Mnogo stvari zapravo utiče na vašu sposobnost da doživite orgazam. Stres je svakako prvi na listi negativnih činioca koji čine da orgazam izostaje. Ruku pod ruku sa njim tu je i anksioznost, ali i brojni drugi faktori poput zdravstvenih problema, prevelikog umora, brojnih obaveza i emocionalnih poteškoća.

MANJAK SNA

Između 7-9 sati sna je nužno za pravilno funkcionisanje organizma, bilo ženskog ili muškog. Djeluje nevjerovatno alo odustvo sna ili smanjena količina sna djeluje vrlo negativno na seksualnu želju. Nesanica ili jednostavno nedovoljno vremena koje provodite spavajući, udaljavaju vas svakim danom sve više od kvalitetnog seksa i orgazma.

VOŽNJA BICIKLA

Iako vožnja bicikla ima svojih zdravstvenih prednosti, studije pokazuju da može u velikoj mjeri da vas udalji od vašeg orgazma. Ovo se posebno odnosi na bicikla koja imaju upravljački dio niži u odnosu na sedalni što tijelo postavlja u takav položaj da dovodi do gubitka osjećaja u vaginalnom području. Drage dame obavezno birajte bicikla sa nižim sedištima.

NEGATIVNO MIŠLJENJE O SEBI

Kritika od strane vašeg unutrašnjeg glasa je nešto što u velikoj mjeri utiče na to da li doživljavate orgazam ili ne. Svakako unutrašnje misli je teško isključiti ali ne i preusmjeriti. Nastojte da o sebi mislite ljepše dok vodite ljubav sa vašim partnerom, jer vas on očigledno gleda ljepšim očima čim doživljava vrhunac kada je u vašem naručju. Zašto biste i vi to propuštali?

ZADRŽAVANJE STVARI U SEBI

Ako ste osoba koja generalno sve svoje probleme zadržava u sebi, one će pronaći način da se ispriječe između vas i vašeg užitka. Prema riječima stručnjaka ključ ka organzmu je onaj koji možete pronaći oslobađajući se tenzija i stvari koje vas brinu. Razgovarajte sa svojim partnerom o stvarima koje vam okupuraju misli prije nego što odete u krevet.