Šta zapravo znači kada vas muškarac ignoriše?

Gotovo svaka djevojka je iskusila sličan scenario – sviđa joj je momak, čini se da se i ona njemu sviđa i sve ide savršeno.

Međutim, iz vedra neba on počinje da je ignoriše i izbjegava. U čemu je problem?

Da li je zaista najednom izgubio interesovanje ili je posrijedi nešto sasvim drugo? Kada vas muškarac ignoriše, ne mora nužno značiti da više ne želi da ima bilo šta sa vama.

Mogući razlozi zbog kojih je odjednom počeo da vas izbjegava

IZGUBIO JE INTERESOVANJE ZA VAS

Vjerovatno najgori razlog po vas je taj da je on zaista izgubio interesovanje. Ali to ne mora da bude povezano sa bilo kakvim vašim ponašanjem. Nije lako prihvatiti ovu činjenicu, ali je vrlo vjerovatno da je takav muškarac od vas dobio ono što je želio i da je već odabrao "sljedeću žrtvu". Ako je on bio taj koji vam je ujutro slao poruke, zvao vas na večeru i čekao nakon što završite sa poslom, a sada nema ni traga ni glasa od takvog čoveka, velika je mogućnost da mu više niste na listi prioriteta.

SMATRA DA STE PREVIŠE ZAHTJEVNA OSOBA

Drugi najčešći razlog zbog kog se momci obično udaljavaju od djevojaka koje su im se na početku sviđale je taj što smatraju da su previše zahtjevne. Djevojke su te koje imaju sto i jednu misao u vezi svega, i naravno da sve to žele da podjele sa svojim voljenim. Kada su u vezi one obično žele svaki svoj slobodan trenutak da provedu sa izabranikom svog srca. Muškarci s druge strane ne funkcionišu tako. Njima je potrebno malo više slobode, muškog društva i samoće.

ZANIMA GA NEKA DRUGA DJEVOJKA

Ako je vaš muškarac izgubio interesovanje za vas, vrlo je vjerovatno da mu se dopala neka druga djevojka. Možda još uvjiek nije bilo ničeg među njima, ali je i njegovo razmišljanje o njoj sasvim dovoljno da napravi razdor među vama. Ako razmišlja o njoj, ili se već viđaju, nema stvarnog razloga zbog kog biste se zadržavali u njegovoj blizni i održavali privid veze.

VOLI DA IGRA IGRICE TOPLO – HLADNO

Nisu samo žene vješte u igranju igrica. Veliki broj muškaraca je takođe ovladao ovim vještinama i koristi ih kako bi otkrio vašu dubinu posvijećenosti datoj vezi. Ako učini da vam nedostaje, da bude nedodirljiv i da patite za njim, takav muškarac smatra da ćete ga još više zavoljeti i da će vaša veza postati čvršća.