Šta se dešava u ženskom tijelu tokom seksa?

Znate, naravno, osnovno o tome šta vas uzbuđuje (npr. scena iz filma o striperu Magic Mikeu ili mladi i seksepilni Rajan Gosling), ali na to utiče mnogo više nego što mislite.

Na primjer, istraživači sa Univerziteta "Queens" u Kingstonu otkrili su da, iako su heteroseksualne žene tvrdile da ih uzbuđuju samo muškarci, mjerenja fizioloških znakova uzbuđenja (npr., protok krvi u vagini) pokazuju drukčije.

Većina žena uzbudila se nakon svih seksualnih podražaja, kad bi vidjele i muška i ženska tijela, heteroseksualni i homoseksualni odnos, pa čak i kad su gledale dokumentarce o zečevima. Uzbuđenje kod muškaraca je predvidljivije. Ukratko: žene se mogu uzbuditi u puno širem rasponu situacija. Vjerovatno zbog toga su žene manje osjetljive na znoj i čudne mirise tokom odnosa.

Kada su uzbuđene, manja je vjerovatnoća da će im se neke stvari činiti odvratnima, pokazalo je istraživanje objavljeno u online časopisu "Plos One".

I u mozgu se tokom odnosa odvija više stvari nego što mislimo. Tako je istraživanje uz pomoć magnetne rezonance provedeno na Univerzitetu "Rutgers" pokazalo da se različiti dijelovi mozga aktiviraju kao odgovor na podražaje vagine, grlić maternice, klitoris i bradavice. A kako je um vrlo važan za uzbuđenje, podsticanje tih nekoliko područja istovremeno dovodi do eksplozivnih vrhunaca. Vagina je dugačka oko 7,5 cm, što je razlog zbog kojeg se čini da "dole" nema mjesta za tampon.

Ali kad se žena uzbudi, materica se povlači i produžuje stijenke vagine za oko pet cm kako bi bilo mjesta za vašu "simpatiju".

Kada se voli, ništa više ne boli

Uzbuđenje je razlog zbog kojeg vam stvari kao što je grickanje ili povlačenje za kosu ne smetaju i ne bole toliko kao inače.

Vaš prag bola tokom seksualnog uzbuđenja može se znatno povećati, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Journal of Sex Research". Iako bi to moglo pomoći da penetracija bude ugodnija, stručnjaci upozoravaju da to ima i negativnu stranu: neki ljudi mogu se povrijediti a da to shvate tek nakon seksa.

Tvrde bradavice i veće grudi

Sljedeći put kad se primite posla, uzmite vremena da pogledate šta se događa s vašim grudima kako raste uzbuđenje.

Kao rezultat povećanog protoka krvi u tom području bradavice su vam vjerovatno uspravne i nešto tamnije nego inače. Istraživanja pokazuju da kod nekih žena grudi nabubre tokom seksualnog uzbuđenja, pa čak i da mogu dobiti i na veličini.

Osip od ubrzanja

Tokom seksa raste temperatura vašeg lica i tijela, što objašnjava zašto vaše lice i grudi mogu pocrvenjeti dok traje odnos.

Osim toga, ubrzani protok krvi i ubrzani rad srca uzrokuju "seksualno rumenilo" kod mnogih ljudi. Ono se može pojaviti kao crveni ili ružičasti osip na licu, vratu i na grudima, to nestaje nakon što uzbuđenja splasne.

Kad je najbolje, ostajemo bez svijesti

Ako vam se čini kao da se vaš mozak pretvara u kašu za vrijeme orgazma, nemojte baš potpuno odbaciti tu pomisao.

Čak su i pokreti tijela koje napravite tokom orgazma potpuno nesvjesni, pokazalo je skeniranje mozga u tom "nezgodnom" trenutku.

Kada žena doživljava orgazam, amigdala je blokirana. To je dio mozga koji upravlja reakcijama tokom straha i tjeskobe.

Negdje ste napeti, negdje otkačite

Dok traje orgazam, grče se brojni mišići, što je priprema da bi se aktivirali vaginalni, dokazali su pioniri istraživanja seksualnih odnosa Villijam Masters i Virdžinija Džonson.

Orgazam uzrokuje napetost mišića u nogama, rukama, vratu, stomaku, na licu... ali i vaginalni. Naučnici još ne znaju zašto se ti grčevi pojavljuju i zašto ih neke žene dožive, a neke ne.

Što prije na - 'puderanje nosa'

Tokom orgazma vaše tijelo otpušta antidiuretski hormon, zbog kojeg nećete moći obaviti malu nuždu odmah nakon seksa.

Taj mehanizam pomaže i da ne morate prekinuti odnos da biste otišli napuderati nos.

Ipak, ne odgađajte odlazak u WC predugo - stručnjaci savjetuju da se olakšate neposredno nakon seksa kako biste spriječili infekcije.

(24sata.hr)