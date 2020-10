Šta kada žene nemaju želju za seksom?

Užurban stil života prepun stresa, briga o bolesnim roditeljima ili rođenje djeteta neki su od razloga zbog kojih žene u braku ponekad ostanu bez želje za seksom.



Ipak, znatno veći problem predstavlja fizičko i emotivno udaljavanje partnera koje rezultira smanjenjem privlačnosti i želje za supružnikom. Zbog toga je, savjetuju psiholozi najbolje da odgovor potražite kod partnerke.

Uz posao i brigu o kući i djeci, žene jednostavno mogu biti preiscrpljene za seks. Pobrinite se da vaša supruga ima malo slobodnog vremena samo za sebe, da obavljate jednako po kući, a to se odnosi i na brigu o obavezama, djeci i slično.

Ukoliko vaša partnerka vidi da se trudite i osjeti da ima manje obaveza, moguće je da će opet imati više energije i želje za seksom. I nemojte to napraviti samo jednom, zbog seksa, to je odnos kakav bi trebali stalno održavati.

Najbolji lijek za ovakvu situaciju je iskreni razgovor o tome šta svakom od vas seks znači. Tada pokušajte pronaći kompromis s kojim bi oboje mogli biti zadovoljni. Ukoliko ne možete sami započeti takav razgovor, potražite pomoć stručnjaka.

Ukoliko je vaša partnerka svjesna da vi češće želite seks, vjerovatno joj se stvorio pritisak da se "mora seksati", a to je najveći ubica libida. Seks će u tom slučaju vjerovatno postati samo odrađivanje, što će još više pogoršati situaciju.

Naučite nove načine kako zadovoljiti ženu i pomoći joj da dođe do orgazma.

Ne treba svima emotivna povezanost za seks, ali u dugoročnim vezama, to može biti jedan od glavnih razloga zašto žena odbija seks.

Oslobodite vremena da se ponovo povežete s partnerom. Počnite izlaziti, razgovarajte o osjećajima, strahovima, nadama, započnite zajednički projekt… Sve to vam može pomoći da ponovo "otkrijete" jedno drugo.

Pobrinite se da vaša žena zna da vam je seksi kao i prije, obaspite je komplimentima i poljupcima, ali nemojte to povezivati sa seksom. Učinite to samo zato da bi se ona osjećala dobro. To može pomoći da ona ponovo otkrije svoju seksualnost.