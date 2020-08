Spavam sa bratom svoga momka, plašim se šta će biti kada sazna

Volim svog momka i ne bih ga napustila nikada, on je savršen momak, muž, a vjerujem i otac. Ali kada sam sa njegovim bratom sva situacija mi izgleda kao opasna avantura koja mi diže adrenalin, priča u anonimnoj ispovijesti djevojka koja vara momka sa njegovim rođenim bratom.

"Kada me je momak upoznao prvi put sa svojim bratom nisam ga doživljavala uopšte. Nije bio pretjerano zgodan, ni pretjerano lijep. Bio je previše običan i bio je brat moga momka. Tako sam ga gledala i doživljavala. Bila sam ljubazna prema njemu, ali ne više nego što bi trebalo", počinje ispovijest o svojoj "avanturi" i nastavlja.

"Sve se promijenilo nakon jednog rođendana. Momak mi je bio umoran pa je otišao da spava, a ja sam ostala sa njegovim bratom. Nazvaću ga T. Bili smo pijani i čistili dvorište nakon proslave. U jednom trenutku samo sam osjetila da mi drži ruku i počeli smo da plešemo. Osjetila sam uzbuđenje u stomaku. Strah, iščekivanje, bilo je nevjerovatno, nisam mogla da opišem taj osjećaj. Onda je on krenuo da mi uzvlači haljinu i da me dira. Bilo mi je neugodno ali nisam htjela da ga zaustavljam".

Ona piše kako je svo to vrijeme njen momak spavao nedaleko od njih.

"Kada sam vidjela da je ozbiljan, počeli smo strasno da se ljubimo. Htjela sam i da plačem i da vrištim, govorila sam sebi "Šta to radiš?", ali nisam mogla da prestanem. Onda me je on uhvatio snažno za ruku i odveo u kupatilo. Nisam se opirala. Skinuo me je i zatim je mojim rukama skidao svoju odjeću. Vodili smo ljubav dvije minute, ali to su bile lude dvije minute. Nakon toga kad god bi se vidjeli iskradali smo se na te dvije minute i niko nije sumnjao", piše djevojka koja iz straha ne želi da otkrije svoj identitet.

Kaže da se nalazi u bezizlaznoj situaciji. Strahuje da ako nešto prizna momku da bi on mogao napraviti kakvo zlo, a isto tako plaši se da prekine sa njegovim bratom jer ne zna kako bi on to podnio i šta bi uradio.

(Times)