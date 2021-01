Riješite test i otkrijte kakva ste zavodnica

Dobar seksualni život zavisi od koeficijenta inteligencije – i to seksualne. Termin „seksualna inteligencija“ (SQ) podrazumeva pravilno razumijevanje namjera i želja partnera na osnovu izgleda, gestova, glasa, mimike i mirisa, kao i brzo prilagođavanje. Seksualno inteligentne osobe lako procjenjuju neverbalne signale i umeju da saopšte svoje seksualne potrebe.

Riješite test tako što ćete na sljedeće konstatacije odgovoriti potvrdno ili odrično i otkrijte koliki je vaš SQ.

1. Glumite orgazam. DA NE

2. Razgovarate o seksu. DA NE

3. Predlažete nove seksualne tehnike. DA NE

4. Mislite da je i partner glumio orgazam zajedno s vama. DA NE

5. Osjećate se prijatno dok masturbirate. DA NE

6. Ne smeta vam ako partner masturbira. DA NE

7. Ako niste raspoloženi za seks, to iskreno kažete. DA NE

8. Iskreno pričate o svojim osjećanjima s partnerom. DA NE

9. Volite da vam se kaže ako nešto griješite u toku seksa. DA NE

10. Prihvatate da ljudi imaju različite seksualne potrebe. DA NE

11. Otvoreni ste za partnerove prijedloge u krevetu. DA NE

12. Prihvatate svoje tijelo sa svim nedostacima. DA NE

13. Volite da dijelite seksualne fantazije s partnerom. DA NE

14. Liberalni ste u pogledu različitih shvatanja o seksu. DA NE

15. Volite da mijenjate poze. DA NE

16. Pomažete partneru da se dobro osjeća u svojoj koži. DA NE

17. Volite siguran seks. DA NE

18. Ne vređa vas ako on odbije vaš prijedlog u krevetu. DA NE

19. Ljubav je važna za dobar seks. DA NE

20. Postoje mjesta koja su dobra za seks na brzaka. DA NE

21. Iskreno biste reagovali na preranu ejakulaciju partnera. DA NE

22. Odustajete ako je partner neraspoložen za seks. DA NE

23. Reći ćete partneru ako je suviše nježan ili grub. DA NE

24. Dobar ljubavnik ne lupa recke. DA NE

25. Zbog seksa se ne osjećate prljavo i nemate osjećaj krivice. DA NE

Ako imate od 20 do 25 odgovora sa DA, imate VISOK SQ

Vi odlično znate da su seks i seksualni odnosi, kao i svi važni odnosi složeni, te da su za uspeh neophodni otvorenost, iskrenost i uzajamna posvećenost. Dobro poznajete sebe, samouvereni ste i imate kapacitet da osetite i razumete drugu osobu. Razmotrite još jednom pitanja na koja ste odgovorili negativno. Poradite na tim delovima i pokušajte da unapredite svoj u osnovi pozitivan stav prema seksu.

Ako imate od 12 do 19 odgovora sa DA, imate SREDNJI SQ

Razumete da su seks i seksualni odnosi vrlo složeni. Ipak, još niste savladali neke kočnice. Preispitate njihovo poreklo i uzrok. Da li su posledica vaspitanja ili manjka samopouzdanja? Potrudite se da ih savladate i razvijte pozitivniji odnos prema seksualnosti. Videćete da je život ispunjen seksom mnogo kvalitetniji. Seks nas zbližava s partnerom, čini da se osećamo poželjno i lepo, te podiže raspoloženje.

Ako imate od 1 do 11 odgovora sa DA, imate NIZAK SQ

Imate problema sa samopouzdanjem i komunikacijom, i to vas sprečava da potpuno uživate u seksu. Međutim, nemojte se uplašiti te „dijagnoze“. Počnite da izgrađujete samopouzdanje u svim životnim sferama. Tražite od partnera ono što želite i istovremeno mu dajte do znanja da želite da i on bude iskren i kaže šta njemu prija. Uradite ovaj test još jednom za tri meseca, nadamo se da će rezultati biti bolji.