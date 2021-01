Razlozi zbog kojih muškarci vole maženje

Ako je jedini položaj u kom vaš voljeni može da zaspe onaj u kom ga držite u svom naručju, vjerovatno ste se nekad zapitali – šta je to sa muškarcima i maženjem?

Da li je moguće da su muškarci zapravo veće maze od djevojaka? Prema najnovijim istraživanjima, ispostavlja se da je zaista tako.

EMOCIJE

Različite vrste stimulansa dovode do toga da mozak oslobađa različite vrste hormona. Kada je muškarac iskreno zaljubljen, on želi da bude blizak sa svojom partnerkom, čak i kada to nema veze sa seksom. Maženje oslobađa hormone koje muškarca čine srećnim i on je toga svjestan.

SKRIVENI PLAN

Osim što zaista voli da se mazi sa vama, vrlo je izvjesno da vaš voljeni ima – tajni plan. Pogađate šta bi moglo da bude u pitanju, pa ako maženje dovede do vođenja ljubavi – odlično, ako ne, vaš voljeni će se zadovoljiti i maženjem, u skoro jednakoj mjeri.

ZDRAVSTVENI MOTIV

Poznat kao "hormon ljubavi", mozak oslobađa oksitocin kada se mazite a ovaj hormon utiče vrlo pozitivno na vaše zdravlje. Što se bolje osjećate i što više uživate u izvjesnom trenutku, to je vaš organizam jači i vi ste zdraviji.

PRODUBLJIVANJE BLISKOSTI

Nesigurnost je najveći problem današnjih muškaraca. Kako bi bili sigurni u vašu ljubav, oni se upuštaju u rituale maženja, ispitujući pri tom vašu naklonost ka njima. Štaviše ako smatraju da treba da radite na njoj, ovo je odličan način produbljivanja bliskosti.

ZAŠTITNIČKI INSTINKT

Vaš muškarac – vaš lovac, ima potrebu da vas zaštiti svojim zagrljajem i učini da se i vi osjećate voljeno, sigurno i zadovoljno. Ovo je verovatno jedan od primjernih nagona koji muškarce navodi da se maze sa svojim partnerkama.

ŽELE VAMA DA UGODE

Ako vaš voljeni zna koliko vi volite da budete maženi i paženi, ali i da uživate u tome da mazite njega, on će “smoći snage” i upustiti se u avanturu maženja sa vama kada mu se god ukaže prilika. Taj junački čin pokazuje koliko vas voli.