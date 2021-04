Razlog zbog kojeg čak i žene (potajice) skidaju vjenčani prsten

Kada imaju namjeru prevariti bračnog partnera, mnogi muškarci i žene skinut će vjenčani prsten kako bi skrili da su u braku ili da bi si na taj način pokušali olakšati savjest. To možda prividno može "upaliti" na neko kratko vrijeme jer da bismo imali čistu savjest jedino rješenje jest ne počiniti preljub uopšte.

A prevara nije uvijek niti razlog zašto čak i žene potajice skidaju vjenčani prsten. Pokazali su to odgovori ljudi diljem svijeta koji su na aplikaciji Whisper anonimno otkrili svoje razloge zašto to rade. Kod muškaraca preljub jest najčešći razlog zbog kojeg će skidanjem prstena sakriti da su u braku, no kod žena je stvar malo drugačija.

Mnoge žene kažu da nikada ne bi prevarile svog muža, ali bez obzira na to u nekim situacijama ne libe se maknuti burmu. Kako su otkrile u svojim priznanjima, pripadnice ljepšeg spola to čine i kada ih zaustavi policija pa žele izbjeći dobivanje kazne za prometni prekršaj.

zadovoljna.hr