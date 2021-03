Raspravljaju se čak i najsrećniji parovi: Ove svađe su isplative!

Ponekad svađe mogu biti djelotvorne. Zato ne morate da se bojite glasne i žustre rasprave sa partnerom jer ona ne mora da bude znak da nešto ne valja sa vašim ljubavnim odnosom. Baš suprotno, svađe su ponekad korisne i znak zdrave veze.

Ako nikada ne kažete jasno i glasno da se u nečemu ne slažete, ljutnja i zamjeranje potiskuju se pa kasnije ispoljavaju u obliku osvjetoljubivog ponašanja što može da oslabi vezu, upozorava Suzan Heitler, bračna savjetnica iz Denvera. Bez obzira na to o kakvom konfliktu se radi, partneri bi trebalo da znaju da kažu svoje brige i želje i smisle razuman plan prije nego što počnu da spavaju u odvojenim krevetima.

Provjerite oko kojih tema se ponekad isplati svađa u vezi ili braku.



1. Svađa o trošenju novca

Čak i najskladniji parovi upadnu u raspravu oko toga kako će da troše svoj teško zarađeni novac. Ovaj problem često je dublji od same činjenice da li možete sebi nešto da priuštite ili ne. Često je riječ o svađi zbog drugačijeg sistema vrijednosti, objašnjava Heitler. Sledeći put kada vaš partner želi da kupi nešto, a vi se sa tim ne slažete (ili obrnuto), vidite da li bi osoba koja se protivi kupovini trebalo da se odrekne nečega kako bi partner mogao da kupi željeni artikl.

Ako je odgovor da, isplanirajte budžet kako biste vidjeli što je izvodljivo. Ako biste tu kupovinu mogli da priuštite, ali se vi ili vaš partner i dalje protivite, vrijeme je za dublji razgovor. Možda jedno od vas misli da je kupovina određenih artikala nepotrebno bacanje novca. Razgovorom o tome možete da dobijete neku perspektivu i smislite kako dalje.

2. Svađa o seksu

Par koji nema seks ranjiv je par i kada postoji velika asimetrija u vašim željama, to je veliki problem, kaže Heitler. Problemneće nestati ignorisanjem. Morate da sjednete i složite se oko toga koliko često ćete voditi ljubav. Naravno, vođenje ljubavi nije matematika pa ne možete da odredite tačan broj, ali možete da poradite na tome da to bude češće. Ignorisanje ovog problema može da dovede do toga da jedan od partnera započne preljubničku vezu.

3. Svađa o ljutnji

Ako je jedna osoba odrasla u porodici u kojoj je uobičajen obrazac ponašanja bio da se iskali bijes pa zaboravi, a druga u porodici u kojoj su se povišeni glasovi izbjegavali po svaku cijenu, u toj vezi tenzije će biti neizbježne, objašnjava Heitler i savjetuje parovima da o tome razgovaraju kada su oboje smireni.

Pokušajte da razlučite zašto ste toliko ljuti i pronađite način kako da izrazite te osjećaje bez velike eksplozije. Bijes je znak da morate da stanete i ako ga osjetite, uzmite pauzu - kaže Heitler.



4. Svađa o ulozi roditelja u vašem zajedničkom životu

Da li vašeg partnera izluđuje kada vaša majka nazove tokom ručka svake nedjelje? Da li vas izbacuje iz takta kada njegovi roditelji dan ranije jave da sutra dolaze u posjetu i da planiraju da ostanu tri nedjelje? Vrijeme je da postavite neke granice. Možda nemate jednake pojmove o tome šta je u redu, a šta ne, ali morate da razgovarate o tome i poštujete partnerove stavove. Ključ je u tome da nikada ne kritikujete jedno drugo, kao ni partnerovu porodicu, ističe Heitler.



5. Svađa o kućnim obavezama

- Jedan od razgovora koje svaki par mora da obavi je kako ćete podijeliti kućne poslove, kao što je stavljanje veša u mašinu, pranja sudova i šetanje psa. Kod mene je dolazio par koji se užasno svađao zbog prljavih sudova. On je stalno govorio da će oprati, a sudovi su se samo gomilali u sudoperi. NJegovu suprugu to je izluđivalo - kaže Heitler.

Razgovarajte o tome ko će kada obavljati pojedine kućne poslove i držite se rasporeda kako biste u vezi sačuvali sreću i mir.