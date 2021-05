Poštovanje i sloboda su glavni uslovi za iskrenu ljubav

Riječ ljubav se često olako koristi iako mnogi ne znaju njeno pravo značenje. Mnogi su ljudi zbog ljubavi spremni učiniti mnogo toga, ali kako znati je li druga osoba svega toga vrijedna?

Jedan od pokazatelja je i taj da prava ljubav nikada ne uključuje patnju, dramu, osjećaje krivice, laži i manipulaciju. Mnogi su spremni da vam izjave ljubav kako bi nešto dobili, s ljubavlju se često manipuliše i u porodici, ljubavnoj vezi i prijateljstvima. To što vam neko govori da vas voli ne znači da je to automatski i istina. Mnogi ljudi i sami ne znaju što je ljubav. S obzirom na to da su odnosi u porodici, vezi i prijateljstvima važni, bitno je znati voli li vas neko stvarno ili ne.

Da biste sa sigurnošću mogli znati da vas neko voli moraju biti ispunjena dva uslova, a prvi je poštovanje. Možete poštovati nekoga koga ne simpatišete i/ili ko vam čak nije ni drag, ali obrnuto ne vrijedi. Nemoguće je reći da nekoga volite, a da ga pritom ne poštujete.

Drugi važan uslov je sloboda. Sloboda je osnovno pravo, jedna od osnovnih ljudskih psiholoških potreba. Osoba ne može živjeti zdravo, kvalitetno i sretno ako nema svoju slobodu ili ako je se odrekne zbog nekoga ili nečega. Poštivanje prava na slobodu izbora osobe je neizostavni dio ljubavi. Ljudi često nastoje kontrolisati partnera, guše njegovu/njenu slobodu zbog vlastitog egoizma (nedostatka empatije) i/ili vlastitih strahova (straha od odbacivanja, osjećaja inferiornosti).

Želite li zaista da budete sretni, nemojte pristajati na manipulaciju zbog nečije ‘ljubavi’. Ljubav nikada ne uključuje ucjene, ultimatume, kršenje granica, nepoštivanje i gušenje slobode. Naprotiv, ljubav znači tolerancija različitosti, uvažavanje, poštovanje i priznavanje tuđe slobode.

avaz