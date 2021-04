Pitanje koje može biti znak da partner razmišlja o prevari

Ashley Madison je ime specijalizirane internetske stranice iz Kanade koja povezuje oženjene ljude koji žele imati izvanbračnu aferu. Tokom karantene uzrokovane pandemijom koronavirusa broj njihov korisnika je porastao na čak 70 milijuna.

Jedna od njihovih anketa provedena na 1300 korisnika pokazala je da je 41 posto osoba u vezi barem jednom razmišljalo o tome da prevari svojeg partnera, a čak 64 posto je i samo bilo žrtvom prevare svojeg partnera.

Razlozi za prevaru su raznovrsni i podložni subjektivnim dojmovima pojedinaca. Neki to čine jer ne dobivaju dovoljno pažnje od svojeg partnera ili partnerice, drugi su izgubili interes za svoje voljene zbog promjena u fizičkom izgledu i snazi, a treći jer nemaju sa svojim supružnicima odgovarajući seksualni život.

Bez obzira koji razlozi bili za prevaru, postoje suptilni znakovi koji upućuju da će doći do ovog čina, a koji mogu pomoći i u njegovom sprečavanju.

Najčešći znak da osoba ozbiljno razmišlja o prevari je zakamufliran u naizgled nevino pitanje koje postavlja svojem partneru ili partnerici: Možemo li isprobati nešto novo u krevetu?

Ovo pitanje dobar je pokazatelj emotivnog stanja u kojem se nalazi određena osoba u vezi ili braku, a pogotovo ako inače nije izravna u izražavanju svojih želja u spavaćoj sobi. Ona ga vjerojatno i postavlja jer se više ne može sama nositi s nakupljenim nezadovoljstvom i spremna je nešto poduzeti po tom pitanju.

Daljnji razvoj situacije uvelike ovisi o odgovoru na to pitanje, a prvenstveno spremnosti da se otvoreno porazgovara o problemima te da se pronađu rješenja.

I ne, muškarci nisu jedini koji razmišljaju o prevari jer su „opsjednuti seksom“. I ženama je on potreban. Štoviše, sociologinja "Alicia M. Walker, autorica knjige The Secret Life of the Cheating Wife", proučavala je upravo žensku nevjeru i ustanovila da žene najčešće varaju jer imaju brak bez seksa i/ili seks bez orgazama sa svojim supruzima.

Koliko je seksa dovoljno da zadovolji muškarce i žene? Taj odgovor varira ovisno o specifičnim potrebama pojedinaca. Najbolji način da otkrijte odgovor na to pitanje jest da iskreno porazgovarate sa svojim partnerom.

zadovoljna.hr