Ovo su razlozi zbog čega se muškarci prepuštaju preljubi

Svi smo čuli više puta izgovore poput “moja supruga me gnjavi” ili “nemamo dovoljno seksa”, lista je zaista bez kraja, ali jesu li to zaista pravi razlozi koji stoje iza varanja ili su to samo pokušaji pravdanja nakon što varalica bude uhvaćen.

Muškarci varanje vide kao jedinu opciju kada je njihov odnos u lošem položaju, čak znaju kriviti za to svog prevarenog partnera, bježeći tako od odgovornosti za svoje postupke. Evo nekoliko razloga zbog kojih muškarci varaju, piše Guardian.ng. Mnogi muškarci kada se suočavaju s krizom srednjih godina, željeći da i dalje budu šarmeri, okreću se varanju, umjesto da se okrenu svojoj djevojci ili supruzi u tim godinama. Stoga traže potvrdu od drugih žena u nekim nedefinisanim odnosima. Kada se pojave problemi u vezi ili braku, umjesto da se suoče s tim, neki muškarci se odluče na varanje. Ovo je svjesni plan igre, koji osmišljava znajući da će njegova sadašnja partnerka uskoro postati bivša, prenosi Klix. Još jedan razlog je posvećenost. Većina muškaraca bježi od obaveza. Takođe, neki muškarci su “zaglavljeni” u neriješenim traumama iz djetinjstva i ne mogu nikako da napuste krug tog dijela života. Ova rana iz djetinjstva otežava predanost u vezama u kasnijim godinama i dovodi do nedostatka znanja kako voljeti. Tragajući za onim što uopšte ne nedostaje u vezi ili braku mnogi muškarci se okrenu varanju. Često se toliko fokusiraju na negativno i umišljaju da nešto nedostaje u odnosu.