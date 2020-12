Ove poruke ni slučajno ne šaljite bivšem dečku

Žene često kada ne raščiste sa emocijama vole da se vrate bivšim partnerima. Iako su navodno stavile tačku, često ih obuzme osjećaj samoće, ili u svakom drugom traže nešto od bivšeg dečka što bih privuklo. U takvim situacijama, dolazi i do grešaka, koje žene često prave, a to je slanje poruka.

Najbolje bi bilo da to nikako ne radite, ali i ako se već odlučite, ove poruke je potrebno da izbjegavate:

Nedostaješ mi – Bez obzira da li je to istina, najbolje bi bilo da mu to saopštite uživo. Obično se ovo izgovara nakon nekih sjećanja na lijepe trenutke, ali da to zapravo i ne mislite tako.

Zaista mi je žao – Ovom rečenicom, dajete mu zapravo da misli da se čitav vaš život, okreće oko njega.

Srceparajući tekstovi pesama – Žene se često poistovećuju sa tekstovima pjesama, ali to nikako nije razlog da ih pošaljete bivšem partneru. Na taj način ćete izbjeći, ponovni prolazak kroz teške emotivne momente.

Mislim na tebe – Ukoliko ste zaista završile sa bivšim, onda nikada ne treba slati ovakvu vrstu poruka. Daćeš mu signal da ga još uvijek voliš i on će to zaista bukvalno shvatiti.