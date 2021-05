Ove ljubavne savjete definitivno ne treba slušati

U moru savjeta koje dobijamo slijepo vjerujemo, a možda ne bi trebalo.

Bitno je da se volite, ništa drugo nije važno

Lijepo je ići kroz život u romantičnom duhu, ali koliko god ljubav bila snažna, od nje se, nažalost, ne živi. Tužna činjenica je da možeš nekoga ludo voljeti, a da je on za tebe totalno pogrešan izbor, iz više razloga. Ako te ne poštuje, ne cijeni i omalovažava, ako je agresivan i ne posvećuje ti onoliko vremena koliko bi trebalo, nemoj to tolerirati. Naći će se neko ko će sve to raditi i više nego što ti očekuješ.

Ljubav se ne traži, ljubav nađe tebe

Uvijek ista društvena ekipa, na jedno te istim mjestima, nisu pravo rješenje za pronalaženje partnera. Probaj da proširiš vidike. Promijeni kafić, pozovi neko staro društvo sa kojim se dugo nisi vidjela. Nemoj da se ustručavaš u upoznavanju novih ljudi u klubu, baru. Nikad ne znaš gdje ćeš naići na onog "pravog".

Smanji očekivanja

Savim je normalno i logično da želiš partnera koji će ispunjavati kriterijume koje smatraš veoma važnim. Od toga ne treba da odstupaš, niti da smanjuješ uslove i budeš sa nekim ko nije sličan tebi. Bolje je da si i sama nego da vrijeme trošiš na ljude sa kojima ne vidiš nikakvu budućnost.