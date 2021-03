Ove greške tokom seksa nisu dozvoljene!

U seksu smo fokusirani na užitak i zabavu, ali na pameti treba da ostanu i stvari koje mogu da pokvare cijeli doživljaj...

Kojih to pet stvari tokom seksa nije dozvoljeno?

#1 Potcijeniti rizik od spolno prenosivih bolesti

Pitati partnera je li se testirao na spolne bolesti nije dovoljno da se zaštitite od moguće zaraze, naročito ako još niste imali seksualni odnos. Seks bez prezervativa znači rizik od dobivanja spolno prenosivih bolesti. Naročito u današnje vrijeme kada bolesti poput gonoreje i drugih spolno prenosivih bolesti postaju teže izlječive jer se razvija rezistencija na lijekove.

#2 Koristiti istovremeno lubrikante na bazi ulja i kondome od lateksa

Koristite li prezervativ napravljen od lateksa, nemojte koristiti i lubrikant na bazi ulja, uključujući prirodne lubrikante poput maslinovog ili kokosovog ulja zato jer će ulje oštetiti lateks i kondom će biti neefikasan. Uz prezervativ najbolje je koristiti lubrikant na bazi vode ili silikona.

#3 Koristiti pogrešna seksualna pomagala

Za igrice u krevetu dobro je koristiti jedino pomagala napravljena specifično za korištenje tokom seksa. Ljekari hitne službe nerijetko vide slučajeve pacijenata s oštećenim intimnim dijelovima zbog korištenja neprimjerenih predmeta, pa čak i hrane tokom seksualnog odnosa.

#4 Požurivati partnera da doživi vrhunac

Preveliko fokusiranje na doživljavanje vrhunca može biti štetno jer će stvoriti napetost među partnerima. Ponekad do vrhunca neće doći i to je u redu. Ako partner(ica) ne može doživjeti vrhunac, najbolji način da to promijenite je da samostimulacija postane zajednička aktivnost. Na primjer, možete se ljubiti ili gledati partnera dok se dira. Kada prihvatite da penetracija nije nužna za orgazam, puno ćete više uživati tokom seksa.

#5 Pokušavati stvari koje su previše za vas

Isprobavanje novih stvari u seksu uvijek je dobrodošlo, ali nemojte pretjerivati. Upustite li se u egzibicionističke poze koje su previše za vas mogli biste se povrijediti, odnosno možete nanijeti povrede svojim intimnim organima, kako žene tako i muškarci. Zbog toga nove poze uvijek isprobavajte polagano i opušteno. Kada ih svladate, možete postati više energični.