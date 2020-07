Ovako se ponašaju samo zaljubljeni parovi - da li ste i vi među njima?

Čini se da je vaša veza savršena, ali čak i najsavršeniji parovi ponekad imaju sumnje.



Znamo kako da izmjerite osećanja, ali prvo vas upozoravamo - svaki odnos je individualan, i ne bi trebalo da slijedite neke konvencije.

Dakle, ako ste stvoreni jedno za drugo, onda vjerovatno radite ovih 9 stvari zajedno.

Stalno ste na vezi

Uprkos činjenici da se viđate već duže vrijeme, i dalje ne prestajete pisati slatke poruke jedno drugom, dijelite fotografije i šale pronađene na Internetu.

Grlite se

Zagrljaj je jedan od najvažnijih rituala za vas. Čim ga zagrlite, sigurno ćete se osjećati sigurno. Dakle, ako još uijvek niste umorni od zagrljaja, budite sigurni da je sa vama sve u redu. Uzgred, mnogi naučnici su sigurni da zagrljaji u nama probude još veći procenat oksitocina (hormona radosti) od ljubljenja.

Razgovarate o svemu

Čak i ako ima problema na poslu ili sa rodbinom, podijeliće to sa vama – možda to bude suzdržano (uostalom, on je muškarac i nije naviknut da se žali na život). Vi zauzvrat znate da se na njega možete osloniti u bilo kojoj situaciji. A takođe se ne plašite da razgovarate o osjećajima i željama.

Poštujete interese partenra

Ako ima važan meč, najvjerovatnije ćete ga gledati zajedno. I uprkos činjenici da ste daleko od ljubitelja fudbala, uživaćete. Njemu neće smetati da pođe sa vama u pozorište da biste vidjeli "onu neobičnu predstavu" ili da vam naprave društvo na novoj izložbi. Čak je i "za" odlazak na jogu sa vama da bi razumeo šta je tako posebno što ste pronašli u njoj.

Ne prestajete da pravite iznenađenja

On može da kupi dve karte, čak i za vikend, i obavjesti vas o tome dan prije leta, a sredinom nedelje možete da organizujete romantičnu večeru. Prijatno vam je da ugodite jedno drugom - čak i ako su ova iznenađenja ponekad potpuno beznačajna. Ali pažnja na detalje je najvažnija.

Mali znaci pažnje i dalje mnogo znače!

Interne šale

Imate šale ​​koje samo vi možete razumeti. Zbog toga vam nije dosadno ni na zabavi ni kod kuće. Znate kako da prevaziđete sukobe, pretvarajući sve u osmjeh, a ponekad se čak i smješkate jedno drugome, poput starih prijatelja. Vjerujte, veoma je rijetko da dve osobe suprotnog pola imaju isti smisao za humor.

Planirate zajedničku budućnost

Ne, ne računate koliko će koštati vaše vjenčanje, samo volite da razgovarate u kojem gradu biste mogli da živite nekoliko mjeseci i gdje da odete na odmor iz snova. Takođe volite da opremite stan i uvijek nađete kompromise u izboru boje zidova i nameštaja.

Osjećate se prijatno u bilo kom društvu

U bilo kom društvu - bilo da su to vaši prijatelji ili njegovi - osjećate se prijatno zajedno. Ništa vas ne sprečava da izađete odvojeno, ali čim se vratite jedno drugom, veče postaje još zabavnije.

Podržavate voljenu osobu u svemu

Podržati voljenu osobu u tuzi je pola bitke, ali i iskreno radovanje je takođe važno. Poštujete međusobnu želju za razvijanjem i sticanjem novih poznanstava, a kada voljena osoba postigne cilj, budite ponosni na njega.