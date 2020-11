Ovaj horoskopski znak je najbolji suprug

Epitet najboljeg muža naprosto nije lako dodijeliti. Obrni-okreni, situacija je takva da je sve individualno i da se ne može reći jedan kompletan utisak, budući da je riječ o "slaganju".

Dakle, za neku ženu će najbolji muž biti Lav, a za neku onaj rođen u znaku Blizanaca. Ipak, ova analiza koju su radili astrolozi, morala se bazirati na nekim egzaktnim činjenicama koje bi neki određeni znak mogle da kvalifikuju kao najboljeg muža, pa je tako proglašen Bik!

Ukoliko za svog supruga i životnog saputnika odaberete osobu rođenu u znaku Bika, jako su male šanse da se pokajete. Statistički gledano, Bik je znak koji se najređe razvodi i zbog toga se može kvalifikovati kao osoba koja je uvijek uz svoju porodicu, ma koliko teška situacija bila. Njegova težnja ka idealu muža proističe prevashodno iz njegove stabilnosti. On je čvrst oslonac svojoj ženi i porodici koju je stvorio, može se smatrati liderom, ali ne onim bez presedana koji emituju svoju nametljivu energiju. Muškarac rođen u ovom znaku, definitivno neće željeti da mijenja tok života svoje supruge, profesiju, navike, bilo šta, ali će uvijek biti za nju, onda kada treba da joj pomogne.

Muškarac Bik definitivno spada u surove realiste koji vam neće skidati zvijezde sa neba, neće kupiti "plac na mjesecu", ali će svakako da ponudi ono što ima, sa vama podijeli i pokuša da zajedno skroji jedan dobar put koji bi mogao za posledicu da ima jako fino stanje, da brak bude uspješan i kroz slaganje, ali i kroz finansije. On će negovati svaku vrstu dogovora, umjeće da sasluša šta mu kažete. Da li će uvijek poslušati sugestiju, teško je reći, ali je sigurno da će makar o njoj razmisliti, piše astrosavet.

Ako neki znak posjeduje upornost, onda je to Bik. On će se svim silama boriti da svoju porodicu zadrži na okupu, ma koliko situacija bila teška, činila se bezizlaznom ili nemogućom za riješiti. Ono što možete očekivati kao negativnu stranu vašeg muža rođenog u ovom znaku je "ćutnja" koja može da se ispostavi kao jako komplikovana za prevazilaženje, jer je to mehanizam koji on sprovodi i kojim se najradije brani od svega što se dešava u braku. Na taj način on osim što pokazuje ljutnju, tendenciozno pokušava da od svoje žene postigne baš onaj efekat koji želi, a uglavnom se radi o tome da se pokaje i da prihvati njegovu volju.

Muškarac Bik je definitivno dobrodušan, ali sigurno nije naivan, pa će se teško dogoditi situacija da ga porodica iz koje je potekao iskorišćava ili da to čine prijatelji ili poslodavci. On želi sopstveni uspjeh, ali u načinu dolaska do tog uspjeha on koristi samo provjerene metode koje mogu da imaju nekog određenog smisla. Jako teško da će se odlučiti na ikakve prekršaje, jer sebe definitivno vidi kao osobu koja je po velikoj većini parametara ispravna i uvijek se trudi da očuva svoj "miran san". To mu je posebno važno onda kada postane otac i kada se revnosno brine za svoju porodicu čija egzistencija, ali i komotitet mu je od velike važnosti.

Još jedna osobina kod muža rođenog u znaku Bika je to da je kao bračni drug izuzetno vjeran. Ova situacija proističe iz činjenice da Bik ne voli da uđe prerano u brak. On voli da prije braka stekne neke određene poslovne pozicije, koje bi mu dale mogućnost "mirnog braka", ali isto tako, on prije braka voli da provede neki uslovno rečeno "predbračni život" u emotivnom smislu, kroz nekoliko veza, pa čak i avantura, da bi naposljetku u brak ušao kao potpuno ostvaren muškarac koji zapravo nema nikakvu potrebu da vara svoju suprugu, piše Noizz.rs.