Otkriveno nakon koliko vremena ženama dosadi polni odnos

Istraživanje sprovedeno na 4.839 žena i 6.669 muškaraca, uzrasta od 16 do 74 godine, otkrilo je koji je glavni uzrok smanjivanja interesa za seks kod žena, odnosno zbog čega im to ubrzo dosadi u vezi, piše Independent.

Iako bi neki možda pomislili da na to ponajviše utiče fizički izgled, istina je drugačija. Naime, presudnu ulogu ima vrijeme. Primjećen je značajan pad interesa za seks kod žena nakon samo 12 meseci veze.

Seks im takođe dosadi i poslije rođenja prvog deteta, ali i zbog male djece mlađe od pet godina.

"To može biti posljedica umora zbog primarne brige za decu, a činjenica je da svakodnevni stres itekako utiče na seksualno funkcionisanje žena, više nego na muškarce. Gubitak interesa može biti povezan i s promenom fokusa", rekli su istraživači.

Faktori poput nedostatka emocionalne blizine, problema s komunikacijom i lošeg zdravlja navedeni su kao razlozi za niži polni nagon kod muškaraca i kod žena.

Još neki od faktora mogu biti i loše uspomene na polne odnose u prošlosti ili polne bolesti.

Za žene je nedostatak interesa za seks bio najčešći između 55 i 64 godine života, dok je za muškarce u dobi od 35 do 44 godine. Istraživači su objasnili da nema dokaza koji ukazuju na to da to ima bilo kakve veze s menopauzom.