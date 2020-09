Omiljena boja može otkriti kakvi ste u krevetu

Jeste li znali da izbor boje može pokazati kakav tip libida imate i koliko ste po pitanju seksa kompatibilni jedno s drugim. Evo malog testa:

Smeđa

Ljudi kojima je smeđa omiljena boja pravo su “blago” svojim partnerima. Njihovi su osjećaji duboki, oni su topli i vrlo emotivni te osjetljivi na tuđe potrebe. Kako su vrlo senzualni, s njima je svako doba pravo za seks – gotovo uvijek su spremni i voljni. Nikad im ne možete dovoljno puta reći “volim te”. Romantične scene poput zagrljaja ispred kamina ili šetnje na kiši ljubiteljima smeđe emocionalna su “hrana”. Jedino što im je važno u seksu je da imaju dovoljno vremena te privatnosti kako bi se prepustili strastima. Ipak, s njima morate paziti šta pričate, jer su u stanju okončati vezu ako im se ne obraćate s poštovanjem.

Crvena

Ljudi koji vole crvenu boju u pravilu su vrlo strastveni u krevetu. Vrlo se lako uzbuđuju te su seksu vole uživati na sve moguće načine. To uključuje puno eksperimentiranja, kao i nedostatak tabua. Ako se “zapale” potrebni su sati da bi se “ohladili”. Ako se u odnosu nađe dvoje ljubitelja crvene, tada slijedi vatromet koji bi posramio i najveće ljubitelje erotike. Ovaj tip često inicira seks te su najčešće ona dominantna strana u odnosu.

Žuta

Ako ste vi ili vaš partner ljubitelji žute boje, to znači da je vaš libido vrlo kompleksan te se najčešće prilagodi situaciji i trenutnim osjećajima. Iako su strastveni, najčešće su u ulozi onih koji ugađaju partneru te nastupaju više kao pasivna strana. Imaju veliki seksualni potencijal, no rijetko se dovoljno oslobode da ga drugoj strani pokažu.

Crna

Oni koji se odluče za ovu boju najčešće je biraju po inerciji, tj. nemaju volje previše razmišljati o postavljenom pitanju. Osim toga su promjenjiva raspoloženja i najbolje funkcioniraju pod pritiskom. Budući da se crna ne povezuje s libidom, pokušajte pronaći drugu omiljenu boju kako bi odgonetnuli svoj seks-tip.

Plava

Ljubitelji plave boje odlični su seksualni partneri. Obraćaju pažnju na želje i potrebe druge strane, a vođenje ljubavi smatraju umjetnošću. Suptilni su i nisu vulgarni. Žene koje vole plavu u potpunosti se i bez zadrške prepuštaju užitku u seksu, a kao i muškarci veliki su ljubitelji predigre bez koje ne mogu zamisliti dobar seks. I u braku su dobri partneri, jer su odani i vjerni.

Bijela

Za ljubitelje ove boje, seks je nešto što često smatraju “tabuom” i nečim o čemu se ne govori javno. Oni vode ljubav u mraku, nemaju puno samopouzdanja te su općenito poprilično kruti i tradicionalni. Žene koje vole ovu boju najradije bi vodile ljubav obučene, dok muškarci neće ni pomisliti na seks ako se nisu prije istuširali.

Siva

Ljubitelje ove boje može se opisati kao neodlučne. Čak i njihov odabir boje govori o njihovoj neodlučnosti, jer sivu doživljavaju kao boju koja nije pretjerano “odlučna”. U seksu ne uživaju pretjerano te ga doživljavaju kao “zadaću”. Najbolje im je u odnosu s drugim ljubiteljem sive, jer su tada njihove potrebe tj. njihov manjak usklađene.

Zelena

Ljubitelji ove boje djeluju svježe i nevino u svom pristupu seksu. Muškarci koji vole ovu boju često su nespretni u krevetu, no to djeluje šarmantno i slatko. Zeleni ljubavnici su nježni, no ne i istinski strastveni. Odaberete li ih za svog partnera, nikad se nećete morati brinuti oko toga hoće li biti nevjerni.

Ljubičasta

Ljubitelji ove boje često sami sebe smatraju previše sofisticiranima za valjanje po krevetu. Žene koje vole ovu boju su ona vrsta koja ne može podnijeti neurednu frizuru, a muškarci seksu pristupaju kao poslu. Često se više koncentriraju na vlastiti užitak, nego na zadovoljstvo partnera.

Niti jedna boja

Ako tvrdite da nemate preferenciju po pitanju boja, tada pogledajte kojim ste bojama najčešće okruženi ili ih nosite na odjeći. Sada se vratite na početak i odaberite boju koja se najčešće pojavljuje oko vas i na vama.