Najveći mitovi i zablude o vezi

Da se suprotnosti privlače samo je mit, utvrdile su studije holandskog Univerziteta u Groningenu. Vrlo je malo ili nimalo dugih veza s potpuno različitim osobinama. Za dug odnos potrebno je imati slična stajališta i poglede na svijet, a suprotnosti se mogu samo kratkoročno podnositi tvrdi studija.

Mit: Partner se može promijeniti

Jedna od najčešćih greški u vezi je misao da možemo promijeniti partnera. Bilo kakav pokušaj mogao bi rezultirati raspadom veze, a promjena je moguća samo ako to partner želi. Ako on odluči poraditi na svojoj ličnosti, to je njegov izbor, a ne vaš.

Mit: Prije braka je bolje živjeti zajedno

Danas više od 80 posto parova živi zajedno prije braka, otkrila je američka studija. No stručnjaci tvrde kako zajednički život povećava rizik od prekida. Gotovo petina parova koji su živjeli zajedno prekinuli su vezu dok je isto učinilo tek 12 posto parova koji nisu živjeli zajedno.

Međutim, hoće li doći do razvoda ovisi i o oba partnera i njihovim uvjerenjima. Partneri koji ne žive zajedno prije braka češće su religiozniji i ozbiljnije shvaćaju brak pa rjeđe traže razvod.

avaz.ba