Muškarci pošalju 15 poruka dami koja im se sviđa. Šta mislite, koliko poruka napišu žene?

Sajtovi za upoznavanje su sve popularniji među osobama koje nemaju partnera. Ali nedavno istraživanje pokazalo je da većina žena ne želi da napravi prvi korak jer se plaši odbijanja, pa su veće šanse da to učine muškarci.

U studiji su učestvovale dame svih starosnih grupacija, a prema rezultatima, one su prve poslale poruku tri-četiri puta, a jači pol je to učinio u prosjeku devet do 15 puta, piše magazin.novosti.

Psihoterapeutkinja i urednica internet magazina Live happy, Stejsi Kejzer, kaže da se mnoge žene još drže tradicije i smatraju da suprotni pol treba da inicira upoznavanje. Studija je pokazala da su šanse na strani hrabrih dama, jer ukoliko se osmele da prve pošalju poruku, u 30 odsto slučajeva će uslijediti razgovor.

Stejsi im savjetuje da budu ležerne kad započinju vezu i da ne očekuju previše:

- Ako idete da pojedete nešto na brzinu ili popijete kratko piće s muškarcem, nemojte odmah to nazivati spojem.