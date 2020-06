Među ovim horoskopskim parovima pršti hemija

Da li se suprotnosti zaista privlače? Vjerujemo da to može biti slučaj. Upravo te razlike ponekad mogu stvoriti čvrst odnos u kome se dvoje ljudi međusobno dopunjuju.

Prije nego što potpuno odbaciš ideju o vezi sa znakom koji je potpuna suprotnost tvom, provjeri šta astrologija misli o tome – možda se iznenadiš. Ta suprotnost mogla bi biti najbolja stvar koja ti se desila.

Kako prenosi Žena.hr, ovo su neki od horoskopskih parova koji su potpuna suprotnost, ali imaju neobjašnjivu hemiju!

OVAN I VAGA

Ima nešto uzbudljivo u riziku, a kada povežeš vatreni i vazdušni znak, zabava je zagarantovana. Ovan i Vaga mogu se činiti previše različit, pa ipak, oni su u neku ruku savršen par. Pokreću ih različite stvari koje se smatraju savršenim podudaranjem. Njihove razlike upravo su ono što ih povezuje. Oboje su tvrdoglavi i ponekad se mogu svađati do prekosutra, ali svoj neodoljivi šarm koriste i u međusobnom odnosu kako bi izgladili stvar. Osim toga, Ovnovi mogu Vagu naučiti da se povremeno opusti, a da se pritom ne osjeća krivom ili iscrpljenom. S druge strane, Vaga može naučiti Ovna da se bori pošteno i da bude razumniji u životnim očekivanjima.

BIK I ŠKORPIJA

Bik i Škorpija – oboje nevjerovatno strastveni i senzualni. Jasno ti je da u spavaćoj sobi nastaje vatromet. Oba horoskopska znaka obično su vrlo ostvarena. Bik zna kako da prevaziđe čak i najteže situacije bez odustajanja, dok Škorpija zna da treba mnogo samouvjerenosti i odlučnosti da bi uspjela. Ono što svakom od njih nedostaje upravo je ono što posjeduje drugi horoskopski znak, zbog čega se njihove suprotnosti toliko privlače i upotpunjuju. U komunikaciji, Bik je jednostavniji od Škorpije koja ima tendenciju da bude intuitivnija, ali njihove razlike se međusobno dopunjuju. Oba horoskopska znaka su vrlo odana i ići će na kraj svijeta za osobu koju vole.

BLIZANCI I STRIJELAC

Blizanci i Strijelac nikada istovremeno ne osjećaju istu stvar, imaju različite karaktere, ali se ipak na neki čudan način razumiju. To međusobno razumijevanje čini njihovu vezu snažnijom od većine. Ova dva horoskopska znaka takođe su sjajni prijatelji i zbog toga im je važno da održe ovu vezu. Blizanci ponekad mogu biti podmukli, dok bi Strijelac radije rekao kako stvari zaista stoje. Može doći do loše komunikacije, ali to nadoknađuju time što im je prijateljski odnos na prvom mjestu, a ljubavni na drugom, pa stoga koriste svoje zajedničke interese kako bi ostali bliski.

RAK I JARAC

Rak i Jarac veoma privlače jedno drugo zahvaljujući zajedničkim temeljima. Budući da su po pravilu vrlo uspješni i ambiciozni znakovi, koji promjenu u životu vide kao pametnu i važnu, njih dvoje se mogu vrlo povezati. Porodica i ljubav takođe su im vrlo važni, pa imaju slične ideje i kada su u pitanju seks i brak. Rak je češće ekstrovertan, sa užurbanijim tempom života, dok Jarac ima tendenciju da bude introvertiraniji, ali te suprotnosti i dalje igraju važnu ulogu u njihovom međusobnom povezivanju. Dođu trenuci kada Rak samo želi da ostane kod kuće, a Jarac da izađe i zabavlja se i upravo to je ono što ovom paru pruža zdravu dozu oba svijeta. Rak može imati puno različitih raspoloženja u jednom danu, dok je Jarac ravnodušniji, pa je zato Raku osoba s kojom može da razgovara i izjada se.

LAV I VODOLIJA

Lav voli da je glavni i da preuzme kontrolu, kao i da postoji osjećaj reda. Za Vodoliju je upravo suprotno. Ne mora imati kontrolu jer kroz život ide spontano, prihvatajući u hodu sve ludosti života. Nije tip osobe koja može dijeliti intimu sa bilo kim, dok Lav ima sklonost da bude vrlo topao i strastven. Vodolija, nasuprot Lavu, svoju topliju stranu ima tendenciju da rezerviše samo za bliske ljude, koji će je prihvatiti baš takvu kakva jeste. Lav se previše brine o tome šta drugi misle o njemu, ali s Vodolijom pored sebe sklon je da se puno više opusti. Sa druge strane, Vodolija uz njega shvata da ljubaznost i predusretljivost znače puno.

DJEVICA I RIBE

Djevica je možda previše rezervisana u životu, dok su Ribe možda hodajući tornado, ali to ne umanjuje obostranu fascinaciju u ovom odnosu. Oboje mogu imati svoje strahove i brige, ali bez obzira na to, drugi je spreman da pomogne koliko god je to moguće. U ovom odnosu možda postoji međusobna neshvaćenost, ali oba znaka su nevjerovatno nesebična i puna ljubavne naklonosti, tako da nikad ne nedostaje intimnosti među njima. Ribe kroz život idu bez puno razmišljanja, a Djevica pokušava da ostane što više prizemljena i promišljena. To nekad može dovesti do napetosti, ali kada prihvate drugačiji način razmišljanja, mogu biti vrlo podsticajni jedno za drugo, piše Noizz.rs.