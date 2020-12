Masturbacija i žensko tijelo: Sve što se žene boje pitati

Ženska masturbacija se još doživljava kao tabu tema, iako istraživanja pokazuju da žene masturbiraju jednako često kao i muškarci. Vrlo je važno da žene dobro poznaju svoje tijelo, ali i svoje potrebe, a više informacija svakako može pomoći u tome.

Za početak ti donosimo nekoliko važnih informacija zašto je samozadovoljavanje dobro za tijelo i um, ali i nekoliko savjeta kako da više uživaš.

Masturbacija povećava protok krvi u cijelom tijelu i oslobađa endorfin. "To može objasniti zašto će se raspoloženje popraviti, čak i ako ne doživiš orgazam" objašnjava Nicole Prause, naučnica koja radi na istraživanjima o seksu na UCLA.

Iako je puno vjerovatnije da će muškarci otvoreno razgovarati o masturbaciji, istraživanja pokazuju da ublažava stres za oba spola. "Brige nestaju dok se aktiviraju područja mozga povezana sa zadovoljstvom", kaže Prause za WebMD.

Masturbacija ti može pomoći da više uživaš u seksu, ali i da popraviš samopouzdanje. "Daje ti priliku da upoznaš vlastito tijelo", kaže dr. Yvonne K. Fulbright, savjetnica za seks. "Eksperimentiranje u kojem osjećaš zadovoljstvo podstaće te da se osjećaš dobro i dovesti do boljeg seksualnog iskustva, i kod masturbacije, ali i s partnerom", dodaje. "Ako imaš bilo kakvih problema s postizanjem orgazma, ovo je dobar način da bez stresa isprobaš različite vrste dodira kako bi vidjela što ti pomaže da postigneš vrhunac", objašnjava Fulbright.

Također još je jedna stvar vrlo važna, a stručnjaci kažu da pod uticajem medija i filmske industrije možemo misliti drugačije. Masturbacija ne mora biti brza ili uvijek završiti orgazmom. "Zbog žurbe ovo iskustvo može biti manje ugodno, ali se onda žena može previše usredotočiti na orgazam" , kaže Fulbright. "Daj sebi vremena i dodirni sve dijelove tijela ili isprobaj različite položaje i nemoj osjećati pritisak zbog postizanja vrhunca."

Žene često mogu biti zbunjene zbog savjeta o raznim seksualnim igračkama, iako i one mogu biti važne u ovom užitku. Neki savjetnici misle da bi žene trebale prvo bez pomagala istražiti svoje tijelo. "Igračke za seks mogu biti dobar način otkrivanja užitka, ali najbolje izbjeći zavisnost o njima", kaže Lisa Lister, autor i osnivači portala The Sassy She za BBC.

"Prava zabava i užitak dolazi kada koristiš prste. Mislim da korištenje igračke može desenzibilisati cijelo iskustvo. Želiš se dotaći kako bi mogla biti zaigrana i upoznati koja brzina ti odgovara, ali i kako bi osjetila šta želiš", kaže Lisa.

Ali, žene vole seksualne igračke za igru. Jedno istraživanje sa Univerziteta Robert Morris je pokazalo da je gotovo polovina žena u dobi od 18 do 60 godina koristila seksualne igračke poput vibratora.

Ako imaš problema s postizanjem orgazma, vibrator koji stimulira živčane završetke u klitorisu može biti od pomoći. Kako kaže jedna od ovih stručnjaka ne treba se uvijek brinuti kako će to uticati na tebe. "Jednostavno rečeno, ako se osjećaš dobro, samo naprijed", kaže Prause.

