Kardašijanka objavila tekst o autoseksualnosti, provjerite odnosi li se to i na vas

Najstarija sestra Kardašijan, Kortni, već neko vrIJeme vodi stranicu na kojoj se mogu pronaći razni tekstovi uglavnom lajfstajl sadržaja. Međutim, pažnju njenih fanova i stranih medija privukao je najnoviji tekst o autoseksualnosti.

"Jeste li autoseksualni? Ukratko, odgovor je vjerovatno da. Svi pomalo jesmo", stoji na početku teksta.

Terapeutkinja i autorika Kejsi Tener govorila je o autoseksualnosti za Kortninu stranicu i otkrila da je to osobina kada "osobu privlači sopstvena erotika".

"Iako je masturbacija primjer, autoseksualnost se može proširiti i dalje od seksualnog ponašanja, uključujući i osjećaj čežnje ili želje za sobom. To može biti i sposobnost da osjetite seksualnu želju kroz vizualizaciju, dodirivanje ili mirisanje samog sebe", rekla je Taner.

Dodala je i da je autoseksualnost širokog spektra te da je većina ljudi negdje na tom spektru.

"Neki su isključivo autoseksualni te im je to seksualna orijentacija, dok većina to kombinuje sa seksom s partnerom", kaže. "To bi moglo značiti nošenje seksi donjeg rublja. To bi moglo značiti i da se frizirate i šminkate čisto da se osjećate dobro, čak i kad ste u dugotrajnoj monogamnoj vezi i iako druga strana to gotovo i ne primjećuje. Ako vas je ikada napalio osjećaj nezavisnosti o nekom drugom, to je autoseksualnost i to je potpuno normalno", objasnila je.

"Mnogi ljudi se opiru autoseksualnosti, bojeći se da je to narcisoidno ili da bi moglo narušiti partnerski seks. U stvarnosti, autoseksualnost može biti zdrav, čak vrijedan dio vašeg seksualnog života", naglasila je.