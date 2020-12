Sigurno ste se barem jednom u životu pitali kako se odljubiti i koliko je to težak proces.

Ljubav je emocija koju karakteriše snažna naklonost i privrženost prema nekoj osobi. Iz same definicije proizlazi da bi ona trebala biti najpozitivnija emocija koja pobuđuje osjećaje sreće i ushićenja, nezaboravne trenutke zajedništva itd.

Nažalost, u stvarnosti ljubav obično boli: zaljubite se u osobu koja vam ne uzvraća istom mjerom, vaš idealizovani ljubavni partner vas odbije ili žudite za nekim ko vas tretira kao smeće.

Iako nema brzog lijeka za slomljeno srce, ima načina za brže odljubljivanje. Annalee Newitz u svom članku sumira odgovore stručnjaka na pitanje koji su najbrži načini kako se odljubiti od simpatije ili nekog s kim ste već duže u vezi.

Ljubav i zavisnost

Premda postoji više razloga da prestanete voljeti nekoga, najučestaliji su da vam ta osoba ne uzvraća ljubav ili da se loše ponaša prema vama. Iako nam se često čini da je ljubav nešto izvan naše kontrole, psihologijska istraživanja otkrivaju način na koji se ovaj “divlji” osjećaj može ukrotiti.

Helen Fisher, antropologinja s Rutgers Univerziteta, u saradnji s neuronaučnicima, došla je do slika ljudskog mozga dok se oni nalaze u stanju patnje i boli zbog duboke ljubavi prema nekome. Pronašli su da osjećaj intenzivne ljubavi aktivira nucleus accumbens, područje u mozgu povezano s nagradama i zavisnosti. Fisher pojednostavljuje taj nalaz zaključujući da ljubav aktivira one dijelove mozga koji su aktivni i kod ovisnika o kokainu i cigaretama dok anticipiraju, tj. predviđaju da će uskoro konzumirati kokain ili cigarete. Dakle, šta napraviti i kako se odljubiti?

Fisher preporučuje da ljubav treba tretirati kao i zavisnost. Treba se riješiti čestitki, pisama, poruka ili stvari koje pripadaju voljenoj osobi ili ih barem pospremiti na neko skriveno mjesto. Nikako ne smijemo zvati bivše, tražiti jesu li “online” ili pratiti što rade na Facebooku i drugim društvenim mrežama. Isto tako, ako se pokušavamo odviknuti od alkohola, nećemo držati bocu vodke ili viskija na stolu.

Kako zaustaviti opsjednutost?

Lako se riješiti stvari, no kako prestati misliti na nekoga? Nažalost, ne možemo jednostavno sakriti sva naša sjećanja i osjećaje u jednu kutiju, no Robert Sternberg, psiholog na Oklahoma State Sveučilištu i autor popularne triangularne teorije ljubavi prema kojoj se ljubav sastoji od tri sastavnice: bliskosti, strasti i odanosti, navodi nekoliko savjeta u e-mailu upućenom Newitz, koji mogu pomoći pronaći odgovor na pitanje kako se odljubiti:

1. Ako morate prestati misliti o nekome, predočite njegove ili njene negativne karakteristike, a svi ih imamo! Na temelju toga prepoznajte dobre strane prekida vaše veze i shvatite da je taj prekid zapravo dugoročno pozitivan.

2. Zapamtite činjenicu da veza nikad ne može funkcionisati ako se obje strane ne potrude oko nje. Dakle, dugoročno ta veza nikad ne bi opstala.

3. Pronađite nekoga drugoga jer je to najbolji način da okupirate svoju pažnju. Ali morate biti svjesni da “prelazni” partneri obično ne postanu dugoročni partneri.

4. Trudite se stalno biti zaposleni, ne ostavljajte sebi vremena za ponovno razmišljanje o toj osobi.

Seksologinja Carol Queen slaže se da razmišljanje o negativnim karakteristikama bivše/bivšega ljubavnika/ljubavnice može pomoći, ali seks obično stvara pomutnju. Smatra da je jedan od najvećih problema zbog kojeg se ljudi zaljube u pogrešnu osobu zapravo to što zamijene dobar seks ili samo snažnu erotsku privlačnosti s ljubavlju i kompatibilnošću. To su različite stvari i, premda bi bilo idealno da dolaze zajedno u paketu, ne smijemo miješati seksualnu želju s ljubavlju i obrnuto.

Iako često ne možemo odmah pronaći novog partnera, bilo za ljubav, bilo za zabavu, možemo se stalno zaokupljati nečim. No to ne znači da se moramo baviti papirologijom, napisati ljutitu objavu na blogu ili društvenoj mreži, već bismo trebali probati nešto novo, nasumično ili kreativno.

U časopisu Outside intervjuisani su osnivači “Burning man” festivala u kojem se svake godine na ljetni solsticij spaljuje figura neke osobe. Glavna ikona festivala zapravo je inspirisana potrebom Larryja Harveyja, osnivača tog festivala, da preboli svoju romantičnu vezu. Svome je prijatelju objasnio kako je figura koju je spalio zapravo predstavljala lik njegove bivše djevojke, majke njegovog sina.

Do čina spaljivanja došlo je zbog toga što je Larry želio spaliti sjećanje na svoju bivšu. Sam je nadodao kako on sam nije bio svjestan te misli u trenutku spaljivanja, već je ono bilo rezultat introspekcije. Bilo to tek nesvjesno “brisanje” svojih osjećaja, Harvey je uspio održati svoju pažnju na nečemu novome i tako je okupio čitavu zajednicu oko jednog događaja. No i samo spaljivanje stvari može biti odličan način za skrenuti pažnju s nečega ili se “pročistiti” od emocija i sjećanja, naravno, ako se provodi oprezno.

Lijek koji može spriječiti osjećaj ljubavi

Profesor psihijatrije na Sveučilištu San Francisco i jedan od autora knjige “A General Theory of Love” Thomas Levin predviđa moguće razlike između toga kako proces odljubljivanja izgleda danas i kako će se odvijati u budućnosti.

On pretpostavlja da ne postoji ništa što osoba može napraviti kako bi se automatski odljubila od nekoga, jednako kao što ne postoji način da se alkoholisana osoba odmah otrijezni. Zaljubljenost je slična stanju intoksikacije što je moguće demonstrirati snimkama mozga. Naime, tehnike poput PET skenera ili funkcionalne magnetne rezonancije pokazale su da u stadiju zaljubljivanja dolazi do smanjene aktivnosti područja u mozgu koji učestvuju u kritičkom rasuđivanju te u dijelovima koji obrađuju negativne emocije.

Dakle, zbog smanjenog kapaciteta za rasuđivanje i smanjene količine kontradiktornih dokaza koji pokazuju koliko je osoba štetna za nas, na kraju se zaljubimo u nekoga. Ti neuropsihologijski nalazi dokaz su starih narodnih fraza i mudrih izreka poput “Ljubav je slijepa” ili “Ljubav sve pobjeđuje”.

Međutim, ovaj stav zastupljen je u današnje vrijeme, dok Levin pretpostavlja da će u budućnosti postojati način za brzo odljubljivanje. Dalje objašnjava da će suvremena medicina otkriti načine upravljanja nivoom neurotransmitera, koji još uvijek nisu ni otkriveni, i time prekinuti stanje zaljubljenosti.

Izneseno predviđanje ne temelji samo na vlastitom stavu, već i na nedavnom otkriću molekule nazvane dihidromericitin koja nakon ubrizgavanja u krv štakora sprječava pojavu stanja intoksikacije uprkos konzumaciji alkohola. Iako miševi piju velike količine alkohola, nema promjene u funkciji njihovog mozga (ali jetra i dalje bude oštećena).

Ako je moguće spriječiti djelovanje alkohola na mozak, vjerojatno je moguće i spriječiti “intoksikaciju ljubavlju”, ali treba uzeti u obzir da je ljubav vjerovatno složenija od uobičajenog alkoholiziranja. Zbog toga ta emocija vjerojatno uključuje više neurotransmiterskih sistema koje treba neutralisovati prije početka djelovanja. S obzirom na to da je dopaminski sistem aktivan kod zaljubljivanja, vjerojatno će se morati smanjiti njegovo djelovanje i skladno tome podesiti i nivo oksitocina.

“Vrijeme liječi sve rane”

Newitz ističe kako je većina ovih stručnjaka bila iznenađena njenim pitanjem o načinu odljubljivanja jer ih većina ljudi pita kako da dvije osobe ostanu zaljubljene dugo vremena. No ovime je željela pružiti utjehu svima koji žele izrezati bolne osjećaje iz svog sjećanja. Bitno je imati na umu da intenzitet strastvene ljubavi s vremenom izblijedi. Naravno da ga se može produbiti te tako stvoriti dugoročnu vezu ili brak, ali nikad neće ostati jednakog intenziteta ili onako bolan kao na početku nove veze.

Fisher objašnjava kako postoji istina u staroj izreci “Vrijeme liječi sve rane” te da za to postoje i neurološki dokazi. Zajedno sa svojim saradnicima pronašla je da ljudi koji su doživjeli odbijanje u ljubavi nakon nekog vremena imaju sniženu aktivnost u području mozga povezanom s osjećajima privrženosti (ventral palladium). Kako se odljubiti?

Kako bi se mozak što bolje suočio s gubitkom, Fisher preporučuje učestalo i intenzivno vježbanje koje pobuđuje hormone poput dopamina, a služe za podizanje raspoloženja. Za pobuđivanje oksitocina dobri su zagrljaji prijatelja ili drugih bliskih osoba, a on pomaže da se osoba osjeća smirenijom.

Lewis navodi da stanje zaljubljenosti ne traje zauvijek, željeli mi to ili ne. Zato ako se neko osjeća sputanim zbog zaljubljenosti u pogrešnu osobu, može se utješiti činjenicom da će u bliskoj budućnosti, vjerojatno već za nekoliko mjeseci, biti slobodan.

Izvor: io9