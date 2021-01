Kako prepoznati manipulatora u vezi?

Veza s manipulatorom izrazito je emocionalno iscrpljujuće iskustvo i nipošto nije nešto što zaslužujete. A evo i kako prepoznati igra li se vašim osjećajima ili nemate razlog za prekid veze, piše Cosmopolitan.hr.

1. Uvijek je šarmantan.

I tačno zna kako da svoj šarm iskoristi za svoje dobro. Jedna od stvari zbog kojih ga volite je ta da ste svjesni da on može učiniti da se svako zaljubi u njega - vaši ga prijatelji obožavaju, baš kao i vaši roditelji. No ponekad se pitate je li to sve farsa. Jer ga vi često vidite loše raspoloženog i to uglavnom kada ste nasamo s njim, iako je u društvu duša svake zabave. Osim toga, čini vam se da nema baš iskrenih odnosa s drugim ljudima osim s vama.



2. S njim nikada ne znate na čemu ste.

On je emocionalno nepredvidljiv u toj mjeri da vas to nerijetko frustrira. Koliko ga vi poznate, a vi ga poznate najbolje, on nema neko raspoloženje koje je tipično za njega - malo je zagrijan, malo je hladan, malo je super raspoložen, malo je natmuren na cijeli svijet. Jedna vas sekunde voli najviše na svijetu i obasipa poljupcima, a već druge kuka kako ga uopšte ne doživljavate i odjednom je na vama da ga ponovno oraspoložite i dokažete mu da je on sav vaš svijet. Jedini problem je što za početak niste ni učinili ništa zbog čega bi se osjećao imalo drugačije.

3. Nesigurni ste u vezi s njim.

Veza s njim je kao hodanje po jajima - prije nego što bilo što učinite ili kažete dva puta razmislite hoće li ga to uzrujati. I nikada niste sigurni hoće li ili ne, jer je on u stanju potpuno drugačije odreagovati po istom pitanju, piše Cosmopolitan.

4. Lagao vam je nebrojeno puno puta.

Nije uopšte bitno je li u pitanju mala ili velika laž - vi ste ga u laži uhvatili i to je jedino bitno. Kao i činjenica da nije prestao lagati vam uprkos tome što ste ga više puta ulovili u laži. On uvijek nastoji prezentovati da ste vi krivi što vas je uopštee morao lagati. On će reći što god je potrebno da se izvuče jer zna da ćete vi preko svega prijeći.